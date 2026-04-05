정명근 “‘그냥드림’ 센터, 내년 화성시 모든 읍·면·동에”

시장 재임 중이던 지난해 나래울종합사회복지관을 시작으로 행복나눔푸드마켓, 은혜푸드뱅크, 서부종합사회복지관, 봉담읍 행정복지센터 등 5곳에 권역별 거점형태로

정명근 더불어민주당 화성시장 예비후보가 “‘그냥드림’ 센터를 내년까지 화성시의 모든 읍·면·동에 총 33곳으로 확대 운영하겠다”고 말했다.정명근 예비후보는 4일 보도자료를 통해 “당장의 끼니를 걱정하는 시민의 생존권 보호와 복지 사각지대 발굴을 위한 이재명 대통령의 그냥드림 정책이 이미 화성시에서 성과를 내고 있다”며 이같이 밝혔다.정 예비후보는그냥드림 센터를 운영해왔다.이를 통해 화성시는 현재 경기도 내 최대규모의 그냥드림 센터를 운영하는 자치단체이다.앞서 이 대통령은 시정연설에서 그냥드림 센터를 기존 150곳에서 300곳으로 확대하겠다고 밝힌 바 있다.김민재 행정안전부 차관도 지난달 5일 화성시 ‘그냥드림 온 라운지’를 방문해 “따뜻한 느낌의 공간과 정갈한 진열상태를 보니 전국으로 확산시킬 만한 우수 사례”라며 “이용자들이 자존감을 지키고 배려받는다는 느낌을 받을 수 있는 화성시만의 차별화된 운영방식에 공감이 간다”고 치켜세웠다.정명근 예비후보는 “좋은 정책은 선언에 그쳐서는 의미가 없다. 시민의 삶 속에서 체감될 때 비로소 가치가 완성된다”며 “기본 사회, 인공지능(AI) 등 이재명 대통령님의 국정철학을 화성특례시에 가장 빠르게 도입하고 현실로 만들어낸 경험, 그것이 지금의 성과로 이어지고 있다”고 강조했다.이어 “그냥드림이 현장에서 제대로 작동할수 있도록 행정역량을 집중하겠다”며 “선도적인 실행모델을 만들어 중앙정부의 든든한 정책 파트너답게, 말이 아닌 결과로 시민 여러분께 체감되는 변화를 만들어가겠다”고 약속했다.화성=강희청 기자 kanghc@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지