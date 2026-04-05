시사 전체기사 2026년 부활절 예배…악수 나누는 여야 대표 입력:2026-04-05 18:25 공유하기 글자 크기 조정 가 가 가 가 정청래 더불어민주당 대표와 장동혁 국민의힘 대표가 5일 서울 여의도순복음교회에서 열린 2026 부활절 연합예배에서 인사를 나누고 있다.김지훈 기자 dak@kmib.co.kr GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지 클릭! 기사는 어떠셨나요? 좋아요 0 화나요 0 후속기사 원해요 0 많이 본 기사 정치 경제 사회 국제 엔터 라이프 TOP50 해당분야별 기사 더보기 1 선거 두달 사분오열… 답 없는 국힘 2 이진숙 ‘재보선 러브콜’ 날린 張 “국회에 더 필요” 3 압승 노리는 與 선거전 시동… 전남광주 민형배·김영록 2파전 4 우회 송유관·러에 사절단… 각국 ‘호르무즈 돌파구’ 찾기 안간힘 5 “한국교회, 위기 극복 앞장서 달라” 해당분야별 기사 더보기 1 환율 잡아야 하는데… 신현송 후보자 금융자산 93%가 외화 2 ‘K-라드큐브’ 교신 실패했지만… 아르테미스 협력은 지속 3 한화, 탄약 강자 풍산 품나… 실현시 K-방산 지각변동 4 5년 걸린 12조 상속세 납부 완료…삼성, 이재용 체제 본격화 5 도쿄에 뜬 K뷰티 실험실… “인플루언서 1000명 몰렸다” 해당분야별 기사 더보기 1 [단독] 집 불지른 조현병 딸, 병원들 “못받아”… 고위험군 3일 응급입원제 ‘유명무실’ 2 “육아 위해 출퇴근 허용해달라” 대체복무요원 소송 결과 3 [단독] 60억 전매사기 수사결과 뒤집었던 재기수사…보완수사 없인 ‘무용지물’ 4 매 맞는 딸 지키려 함께 살던 장모…‘캐리어 시신’ 사건 전말 5 ‘106만 구독자’ 보수 정치 유튜버 성제준, 음주운전으로 검찰 송치 해당분야별 기사 더보기 1 美·이란 36시간 ‘승무원 수색전’… 정보자산 총동원 미국이 빨랐다 2 [속보] “트럼프 머물던 백악관 인근서 총격”… 비밀경호국 조사중 3 “지옥문” 위협했던 트럼프, 협상 타결 전망엔 “내일 가능성 커” 4 “하나님은 선하시다” 이란에서 구출된 美 장교, 급박한 메시지…트럼프 “부활절의 기적” 5 트럼프, 이란 협상 데드라인 한국 시간 8일 오전으로 재연장 해당분야별 기사 더보기 1 골 빼고 다했다…손흥민, 생애 첫 4도움 폭발 2 ‘우승 감독’ 이영택 “형편 없는 감독…선수들에게 고마워” 3 가방부터 인형 키링, 운동화까지… 이게 K팝 앨범이라고? 4 일본판 ‘스토브리그’ 역수입… K드라마 새 트렌드 5 손흥민, 전반에만 도움 4개… 경기력 논란 잠재워 해당분야별 기사 더보기 1 300년 시간이 피워내는 봄 향기… 사유원, ‘모과&정향 축제’ 10일 개막 2 늙은 어머니와 아들의 먹먹한 그리움 그린 무용극 ‘귀향’ 3 [오늘 뭐 먹지] 막 씻어낸 초록빛… 씹으면 아삭아삭, 겨울을 건너온 향기 4 정용진 부인 플루티스트 한지희, 데뷔 앨범 발매…“꿈 이뤄” 5 오르디 앙상블 ‘봄의 소리’, 김대욱 트럼펫 독주회 국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한 오늘의 추천기사 환율 잡아야 하는데… 신현송 후보자 금융자산 93%가 외화 “이거 써, 그럼 성적 팍 올라”… 中대학가 AI치팅 기승 “눈 씻고 찾아도 전세가 없어요”… 서울 지난달 거래량 역대 최저치 경질된 美육참총장 “미군, 인격적 지도자 가질 자격 있어” 중동전쟁발 ‘고물가 도미노’… 공산품·서비스 등 연쇄 상승 [단독] 집 불지른 조현병 딸, 병원들 “못받아”… 고위험군 3일 응급입원제 ‘유명무실’ 美, 솔레이마니 조카 등 이란 고위직 가족 4명 쫓아낸다 수사 오류, 경찰·검찰 문제 아냐… 초점은 ‘검증 시스템’ 구축 라이브리 댓글 작성을 위해 JavaScript를 활성화해주세요