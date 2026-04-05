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2026부활절 예배…찬송가 부르는 이 대통령

입력:2026-04-05 18:23
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이재명 대통령과 부인 김혜경 여사가 5일 서울 여의도순복음교회에서 열린 2026 부활절 연합예배에서 찬송가를 부르고 있다.

김지훈 기자 dak@kmib.co.kr

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