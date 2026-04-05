톨허스트 호투, 위기 넘긴 유영찬…LG, 5할 승률 맞췄다
프로야구 ‘디펜딩 챔피언’ LG 트윈스가 시즌 초 불안한 출발을 딛고 5할 승률에 도달했다. LG는 선발 앤더스 톨허스트의 활약에 이어 마무리 투수 유영찬이 막판 역전 위기를 넘기며 팀 승리를 지켜냈다.
LG는 5일 서울 고척스카이돔에서 열린 키움 히어로즈와의 2026 KBO리그 경기에서 6대 5로 신승을 거뒀다. 이로써 키움을 상대로 위닝 시리즈를 달성한 LG는 시즌 4승(4패)째를 거두며 상위권 도약의 발판을 놨다. 키움은 막판 대추격에 성공하고도 6패(2승)째를 떠안았다.
LG는 이날 선발 톨허스트가 6이닝 7탈삼진 1실점으로 호투하며 승리투수가 됐다. 1이닝씩 무실점 릴레이를 펼친 장현식과 김진성이 홀드를 챙겼다. 유영찬은 시즌 4번째 세이브를 수확하며 부문 1위로 올라섰다.
1회초 선취 2점을 낸 LG는 4회초 오지환의 2타점 적시타, 9회초 문보경의 쐐기 솔로포와 오지환의 추가 적시타 등에 힘입어 6-1까지 달아났다. 그러나 9회말 등판한 함덕주가 3연속 안타 허용으로 무사 만루 위기를 자초한 뒤 키움 대타 이형종에게 만루 홈런을 내주며 와르르 무너졌다.
염경엽 LG 감독은 결국 마무리 유영찬 카드를 꺼냈다. 몸을 제대로 풀지 못한 채 마운드에 올라간 유영찬은 2연속 볼넷으로 주자를 내보냈다. 하지만 그는 후속 타자 안치홍을 병살타로 돌려세운 뒤 최주환을 헛스윙 삼진으로 잡아내며 경기를 매듭지었다.
최하위 KIA 타이거즈는 4연패 늪에서 벗어났다. KIA는 이날 광주 KIA챔피언스필드에서 NC 다이노스를 3대 0으로 완파했다. 2승 6패의 KIA는 키움, 롯데 자이언츠와 공동 8위에 자리했다.
KIA는 선발 애덤 올러가 7이닝 5탈삼진 무실점으로 역투하며 NC 타선을 봉쇄했다. 이어 전상현과 김범수, 정해영 등 불펜 투수들이 남은 이닝을 실점 없이 틀어막았다. NC는 5연승 행진을 마감했다.
삼성 라이온즈는 KBO리그 45년 역사상 최초로 전원 좌타자 라인업을 꺼냈지만 연승을 이어가지 못했다. 삼성은 수원에서 KT 위즈에 0대 2로 졌다. 삼성은 우타자이자 주전 유격수인 이재현의 허벅지 부상으로 타선 9명을 모두 좌타자로 채웠다. 그러나 삼성 타선은 도합 6안타에 그쳤다.
반면 KT는 선발 케일럽 보쉴리가 6이닝 5피안타 2사사구 2탈삼진 무실점을 기록하며 삼성 타선을 틀어막았다. 이후 등판한 김민수, 한승혁, 박영현이 무실점 피칭을 펼치며 어려움 없이 경기를 마쳤다.
박구인 기자 captain@kmib.co.kr
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