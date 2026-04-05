골 빼고 다했다…손흥민, 생애 첫 4도움 폭발

손흥민이 5일(한국시간) 미국 캘리포니아 LA의 BMO 스타디움에서 열린 올랜도시티와의 2026 MLS 6라운드 홈 경기에서 드니 부앙가와 골을 합작한 후 기뻐하고 있다. MLS 홈페이지 캡처

손흥민(LAFC)이 한 경기에서 도움 4개를 몰아치며 자신을 둘러싼 경기력 저하 우려를 불식시켰다.