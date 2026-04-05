시사 전체기사

오늘의 날씨 - 오후 (2026년 04월 05일)

입력:2026-04-05 17:31
공유하기
글자 크기 조정

4월 5일 일요일, 오후 날씨입니다.

이 시간 현재 전국이 맑은 날씨를 보이고 있습니다.

현재 기온은 서울 17도, 인천 15도, 수원 16도, 춘천 17도, 강릉 16도, 청주 17도, 대전 17도, 전주 17도, 광주 18도, 대구 19도, 부산 18도, 제주 17도 입니다.

서울·경기·강원 지방은 밤사이 비가 내리겠습니다.

내일 아침기온은 서울 9.0도, 인천 9.0도, 수원 9.0도, 춘천 8.0도, 강릉 10.0도, 청주 10.0도, 대전 11.0도, 전주 12.0도, 광주 10.0도, 대구 10.0도, 부산 11.0도, 제주 15.0도로 예상됩니다.

이상 날씨였습니다.

웨더봇 기자

※ 이 기사는 국민일보가 개발한 기상뉴스 전용 인공지능 로봇 ‘웨더봇’이 기상청 데이터를 토대로 작성한 것입니다. 지속적인 업그레이드를 통해 더욱 풍부한 내용과 정확한 문장을 담아 가겠습니다.

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
“이거 써, 그럼 성적 팍팍 올라”… AI치팅 기승 中대학가
“하나님은 선하시다” 이란에서 구출된 美 장교, 급박한 메시지…트럼프 “부활절의 기적”
“전쟁 배상 전까진 호르무즈 개방 없다” 이란 고위 관계자
“육아 위해 출퇴근 허용해달라” 대체복무요원 소송 결과
트럼프 “한국시간 8일 오전 9시까지 호르무즈 안 열면 모든 발전소 폭격“
美 리더십 지지율 中에 역전
선거 두달 사분오열… 답 없는 국힘
중동전쟁발 ‘고물가 도미노’… 공산품·서비스 등 연쇄 상승
국민일보 신문구독