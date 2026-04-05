與 신수정 광주 북구청장 예비후보, ‘8대 프로젝트’ 발표
녹지공원 조성·주민 정책투표 등
더불어민주당 신수정 광주 북구청장 예비후보는 5일 ‘북구 대도약 8대 프로젝트’를 공식 발표하고 유권자들의 지지를 호소했다.
신 예비후보는 이날 보도자료를 통해 “왜 우리 북구는 생애 첫 집을 꿈꾸는 도시가 아닌가, 왜 청년들이 머물고 싶은 도시가 되지 못했는가”라며 “북구의 공간적 단절을 극복하고, 기술의 혜택을 모두의 삶으로 돌리며, 소외된 삶까지 제도 안으로 끌어안는 도시 대전환의 설계도를 오늘 내놓는다”고 밝혔다.
신 예비후보가 이날 발표한 8대 프로젝트는 전남·광주 행정통합이라는 역사적 전환기를 맞아 북구가 통합 광역도시의 중심으로 도약하기 위한 종합 로드맵으로, 공간·기술·자치·경제·복지 등 전 분야를 아우른다.
먼저 광주역 도심축 전환은 경전선 철길 폐선·지하철 1호선 직결과 선형 녹지공원 조성으로 오랜 시간 북구를 동서로 단절해온 철길 구조를 해소하고 미래모빌리티 혁신거점을 구축한다.
또 대한민국 최초 AI 생활도시는 1가구 1AI 비서 보급과 AI 기본권 선포로 AI를 일부의 특권이 아닌 삶의 인프라로 보편화한다. 당당한 주민주권 도시는 자치시 전환과 주민 정책투표 플랫폼 ‘엠보팅’ 도입으로 도시의 이름부터 주요 정책까지 주민이 직접 결정하는 자치행정을 구현한다.
체류형 생태관광도시 ‘스테이 북구’는 패밀리랜드를 사파리월드로 재탄생시키고 체류형 습지생태학습장을 조성, 관광이 지역 소비·고용으로 이어지는 선순환 구조를 만든다. 골목경제 르네상스는 지역화폐 ‘부끄머니’ 2.0 업그레이드와 골목상권 3분 주차망 구축으로 지역경제 체질을 근본부터 개선한다.
청년기회도시는 청년 첫경력 보장제·공공기관 인턴십 도입으로 일자리·주거·정착이 이어지는 청년 생태계를 조성한다. 어르신 활력 평생도시는 예방복지 거점 생활체육진흥센터 운영과 인생전환 평생학습 프로그램으로 치료 중심 복지에서 예방·활력 중심 복지로의 전환을 이끈다. AI 침수 제로 안전도시는 AI 실시간 침수 예측 시스템과 신안교 일대 우수저류시설 확충으로 과학 기반 도시 안전망을 완성한다.
신 예비후보는 “북구의 지도를 다시 그리겠다. 그 위에 주민 여러분의 꿈이 마음껏 그려지도록 하겠다”며 이번 발표가 실행 기반의 도시 설계임을 강조했다. 신 예비후보는 이번 발표를 시작으로 각 공약별 세부 실행계획을 순차적으로 공개할 예정이며, 주민 현장 방문과 간담회를 통해 정책을 구체화해 나갈 계획이다.
광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
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