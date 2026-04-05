제주도, 박천수 행정부지사 도지사 권한대행 체제 돌입
제주도는 3일부터 박천수 행정부지사의 도지사 권한대행 체제로 도정 운영에 들어갔다.
제주도는 오영훈 제주도지사가 이날 제9회 전국동시지방선거 제주도지사 예비후보자로 등록함에 따라 지방자치법 제124조 제2항에 따라 선거일까지 박천수 행정부지사가 도지사의 권한을 대행한다고 5일 밝혔다.
도는 3일 도청 삼다홀에서 박천수 도지사 권한대행 주재 긴급 간부회의를 열고, 권한대행 체제 전환에 따른 도정 운영 방향과 공직기강 확립 방안을 공유했다.
이 자리에서 박 권한대행은 도정 현안과 민생 관련 업무의 흔들림 없는 추진을 거듭 당부했다.
박 권한대행은 “권한대행 체제로 전환됐다고 해서 도정이 멈추거나 현안 대응이 늦어져서는 안 된다”며 “도민 생활과 직결되는 민생 현안과 계속사업은 계획된 일정대로 추진돼야 한다”고 말했다.
이어 “긴급한 현안이나 즉각적인 판단이 필요한 사항은 지체 없이 공유하고, 실국장 등 간부 공무원 중심으로 책임 있게 대응해 달라”고 강조했다. 아울러 선거중립과 공직기강 확립도 당부했다.
제주=문정임 기자 moon1125@kmib.co.kr
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