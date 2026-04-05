소노·KCC, 정규 1경기 남겨 놓고 6강 PO 극적 합류
고양 소노와 부산 KCC가 극적으로 프로농구 6강 플레이오프(PO) 출전권을 손에 넣었다. 소노는 창단 후 처음으로 봄 농구 무대를 밟게 됐다. KCC는 두 시즌 만에 PO에 복귀했다.
소노는 5일 고양 소노 아레나에서 열린 안양 정관장과의 2025-2026 KBL 정규리그 경기에서 65대 61로 짜릿한 역전승을 거뒀다. 28승 25패를 달성한 공동 5위 소노는 정규리그 1경기를 남겨놓고 7위 수원 KT의 추격을 뿌리치며 PO 진출을 확정했다. 2023년 창단한 소노는 지난 두 시즌 연속 8위에 그쳤으나, 세 번째 도전 만에 PO에 오르게 됐다.
소노 이정현은 양 팀 최다인 24점을 쏟아내며 에이스다운 모습을 보였다. 이정현과 삼각편대를 이루는 케빈 켐바오가 16점 8리바운드, 네이던 나이트가 9점 16리바운드로 제 몫을 했다. 2위 확정에 나섰던 정관장은 이번 패배로 정규리그 최종전에서 4강 PO 직행을 노려야 하는 입장이 됐다.
경기 내내 뒤지던 소노는 4쿼터부터 대추격전을 펼쳤고, 이정현의 골밑슛으로 첫 동점을 만들었다. 61-61로 맞선 가운데 이정현이 다시 해결사로 나서 종료 5초 전 드리블 돌파 과정에서 반칙으로 얻어낸 자유투 2구를 모두 넣었다. 다급해진 정관장은 오펜스 파울로 마지막 공격 기회를 날린 뒤 반칙 작전을 시도했다. 이정현이 자유투 2개를 재차 넣어 승부를 매듭지었다.
KCC는 이날 창원체육관에서 이미 정규리그 우승을 확정한 창원 LG를 74대 65로 제압했다. KCC는 소노와 마찬가지로 28승 25패를 기록하며 6강 PO 진출을 확정했다. 2023-2024시즌 정규리그 5위 최초의 챔피언결정전 우승을 일궈냈던 KCC는 지난 시즌 9위까지 추락했던 아픔을 딛고 봄 농구를 하게 됐다.
KCC는 시즌 막판 부상을 당했던 주축 선수들이 일제히 복귀하면서 힘을 냈다. 코뼈 골절로 마스크를 쓴 채 출전 중인 허훈은 득점 없이 11개의 어시스트를 올리며 포인트가드 역할에 집중했다. 최준용(17점)과 숀 롱(16점), 드완 에르난데스(11점)는 두 자릿수 득점으로 승리에 기여했다.
박구인 기자 captain@kmib.co.kr
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