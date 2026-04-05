李대통령 “어려울수록 뭉쳐야… 교회·성도 앞장서달라”

5일 부활절 연합예배 참석해 축사

“위기 극복 위해 마음 모아야”

“증오 아닌 사랑이 예수님 뜻”

여의도순복음서 73개 교단 예배

정청래·장동혁 대표 나란히 앉아

이재명 대통령과 김혜경 여사가 5일 서울 여의도순복음교회에서 열린 2026 부활절 연합예배에서 기도하고 있다. 김지훈 기자

이 대통령은 5일 서울 여의도순복음교회에서 열린 ‘2026 한국교회 부활절 연합예배’에 참석해 “

이재명 대통령이 5일 서울 여의도순복음교회에서 열린 2026 부활절 연합예배에서 축사를 하고 있다. 김지훈 기자

이재명 대통령 부부와 우원식 국회의장 부부가 5일 서울 여의도순복음교회에서 열린 부활절 연합예배에 참석하고 있다. 연합뉴스

참석했다.

이재명 대통령이 5일 서울 여의도순복음교회에서 열린 2026 부활절 연합예배에서 헌금하고 있다. 김지훈 기자

“여러분은 잘 모르시겠지만 제 오랜 친구”라며 “(소개에) 약간의 사심이 들어있는 것 같긴 한데 감사드린다”고 말했다.

이재명 대통령이 5일 서울 여의도순복음교회에서 열린 2026 부활절 연합예배에서 장동혁 국민의힘 대표와 인사하며 악수를 나누고 있다. 김지훈 기자