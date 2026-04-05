시장 노린 러 드론에 26명 사상…젤렌스키는 중동 행보
우크라이나의 한 시장에서 러시아의 드론 공격으로 인해 26명의 사상자가 발생한 것으로 나타났다. 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 외신 인터뷰에서 중동 전쟁 장기화가 우크라이나-러시아 전쟁에 미칠 간접적 영향에 우려를 표했다.
NBC, BBC 등 주요 외신에 따르면 러시아는 4일(현지시간) 오전 우크라이나 드니프로페트로우스크주 니코폴의 한 시장을 겨냥해 드론 공격을 감행했다. 해당 공격으로 5명이 숨지고 14세 소녀를 포함해 20여명이 다친 것으로 전해졌다.
러시아군의 드론 공격은 전날부터 우크라이나 각지에서 이뤄졌다. 300기가량의 드론이 동원된 것으로 알려졌으며, 현지 당국은 하르키우와 수미의 주거지역에 대한 공격으로 10명의 민간인이 다쳤다고 발표했다. 우크라이나 정부는 공식 페이스북 계정을 통해 “드니프로 지역에서는 한 여성과 5개월짜리 아기를 비롯한 두 자녀가 공격으로 다쳤고, 구호 차량도 공격당했다”며 “이것은 민간인과 그를 돕고자 한 이들에 대한 의도적 공격”이라고 규탄했다.
젤렌스키 대통령이 지난달 말 러시아에 제안한 ‘부활절 휴전’은 현실화하지 않았다. 그는 러시아가 오히려 공세 수위를 높여 ‘부활절 확전’(Easter Escalation)을 택했다고 비판한 바 있다.
젤렌스키 대통령은 이날 AP통신과의 인터뷰에서 중동 전쟁으로 인해 우크라이나 문제가 미국의 우선순위에서 밀려나 있다고 우려했다. 러시아의 공격을 막아내려면 미국의 패트리엇 방공 시스템이 절실한데, 중동 전쟁이 장기화할수록 지원이 쪼그라들 것이라는 취지다. 에너지 가격 폭등이 주요 에너지 생산국인 러시아의 전쟁 수행 능력 강화로 이어지고 있다고도 짚었다.
우크라이나는 중동 국가들과의 접촉면을 넓히며 활로를 모색하고 있다. 드론전 경험을 바탕으로 드론 공격을 방어할 기술을 전수해줄 테니 요격용 미사일을 제공해달라거나, 흑해에서의 경험을 토대로 호르무즈 해협 통항 문제에 도움을 줄 수 있다는 식이다.
젤렌스키 대통령은 앞서 사우디아라비아와 아랍에미리트(UAE), 카타르, 요르단 등을 방문했다. 전날에는 튀르키예를 찾아 레제프 타이이프 에르도안 대통령과 만났다.
송경모 기자 ssong@kmib.co.kr
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