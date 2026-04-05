“캐나다 조선산업 진입 적기”… 韓, 잠수함 넘어 쇄빙선·MRO 수주 기회

코트라 보고서

국내 조선 업계가 최대 60조원 규모의 캐나다 차세대 잠수함 사업(CPSP) 수주전에 나선 가운데 캐나다의 ‘국가 주도 조선 사업’(NSS) 등도 진입 적기를 맞았다는 분석이 나왔다. 현지 조선소의 공정 효율화가 과제로 떠오르면서 로보틱스 전환과 자동화 시스템 분야의 협력 가능성이 주목받고 있다.