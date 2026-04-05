크래프톤, ‘서브노티카 2’ 얼리 액세스 앞두고 전작 무료 플레이-할인 진행
크래프톤의 크리에이티브 스튜디오 언노운 월즈가 오픈 월드 생존 제작 게임 ‘서브노티카 2’의 얼리 액세스 출시를 앞두고 전작을 무료로 체험할 수 있는 플레이 위켄드와 시리즈 할인 이벤트를 진행한다.
이번 이벤트는 신작 출시에 앞서 이용자들의 기존 시리즈 경험을 확장하기 위해 마련됐다.
이용자들은 오는 7일까지 스팀과 에픽게임즈 스토어에서 서브노티카를 무료로 플레이할 수 있다. 엑스박스 플랫폼에서는 10일부터 13일까지 무료 플레이 이벤트가 진행된다.
시리즈 특별 할인도 함께 실시된다. 스팀은 3일부터 10일까지, 에픽게임즈 스토어는 1일부터 8일까지 서브노티카와 서브노티카: 빌로우 제로를 각각 75% 할인 판매한다.
엑스박스에서는 3일부터 16일까지 각 시리즈가 50% 할인된 가격에 제공된다.
테드 길 언노운 월즈 대표는 “아직 서브노티카의 매혹적인 세계를 경험해 보지 못하셨다면, 이번 기회에 플레이해보시기를 바란다”며 “곧 출시될 서브노티카 2의 얼리 엑세스에도 많은 관심과 참여를 부탁드린다”고 전했다.
서브노티카 2는 전작과 다른 새로운 외계 행성을 배경으로 하는 정식 후속작이다. 언리얼 엔진 5 기반 그래픽으로 미지의 생태계를 구현했다. 시리즈 최초로 최대 4인 협동 모드를 도입해 올해 중 얼리 액세스로 출시될 예정이다.
이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr
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