네오위즈 ‘고양이와 스프: 마법의 레시피’, 텀블벅 첫 공식 굿즈 펀딩
네오위즈는 자사의 캐주얼 머지 게임 ‘고양이와 스프: 마법의 레시피’가 크라우드 펀딩 플랫폼 텀블벅에서 첫 공식 굿즈 펀딩을 시작했다고 3일 밝혔다.
이번 굿즈는 메인 캐릭터 키키가 마법의 레시피를 찾아 여정을 떠난다는 콘셉트로 기획됐다. 이용자들이 일상에서 활용할 수 있는 스트링백과 파우치 3종, 아크릴 키링 등 실용적인 아이템으로 구성된 점이 특징이다. 원작 특유의 따뜻하고 아기자기한 감성을 담아 소장 가치를 높였다.
이번 펀딩은 다음 달 5일까지 진행된다. 펀딩 상세 페이지에서는 게임의 핵심 콘텐츠와 NPC 소개 등 신작에 대한 정보를 함께 확인할 수 있다.
고양이와 스프: 마법의 레시피는 글로벌 누적 다운로드 8000만 건을 기록한 힐링 게임 고양이와 스프 IP를 활용한 신작이다. 현재 글로벌 사전 예약을 진행 중이며 이달 말 정식 출시를 앞두고 있다.
이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr
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