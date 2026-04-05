로스트아크 피규어 ‘카단·베아트리스’ 출시 직후 완판
스마일게이트는 로스트아크 출시 이후 처음으로 공식 프리미엄 피규어인 카단과 베아트리스를 선보였다고 3일 밝혔다.
이번 피규어는 판매 시작 직후 전량 매진되며 이용자들의 높은 관심을 받았다. 카단과 베아트리스는 게임 내 핵심 인물이다. 정교한 수작업을 통해 캐릭터의 표정과 장식 등을 세밀하게 구현한 것이 특징이다.
피규어 거치대는 각 캐릭터의 상징을 반영한 디자인에 LED 조명을 더해 제작됐다. 패키지 구성품으로는 피규어 본체 외에 메탈 카드와 스페셜 쿠폰, 컬렉션 카드 5팩 등이 포함된다.
오는 8일 정오부터 추가 예약 판매를 진행할 예정이다.
네이버 로스트아크 브랜드스토어는 이번 피규어 출시와 함께 문을 연 공식 온라인샵이다.
이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr
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