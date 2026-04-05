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로스트아크 피규어 ‘카단·베아트리스’ 출시 직후 완판

입력:2026-04-05 15:00
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스마일게이트는 로스트아크 출시 이후 처음으로 공식 프리미엄 피규어인 카단과 베아트리스를 선보였다고 3일 밝혔다.

이번 피규어는 판매 시작 직후 전량 매진되며 이용자들의 높은 관심을 받았다. 카단과 베아트리스는 게임 내 핵심 인물이다. 정교한 수작업을 통해 캐릭터의 표정과 장식 등을 세밀하게 구현한 것이 특징이다.

​피규어 거치대는 각 캐릭터의 상징을 반영한 디자인에 LED 조명을 더해 제작됐다. 패키지 구성품으로는 피규어 본체 외에 메탈 카드와 스페셜 쿠폰, 컬렉션 카드 5팩 등이 포함된다.

오는 8일 정오부터 추가 예약 판매를 진행할 예정이다.

​네이버 로스트아크 브랜드스토어는 이번 피규어 출시와 함께 문을 연 공식 온라인샵이다.

이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr

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