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봄 하늘을 수놓은 블랙이글스의 비행

입력:2026-04-05 14:35
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주말인 5일 서울 여의도 윤중로에서 열린 봄꽃축제 상공에서 공군 특수비행팀 블랙이글스가 곡예비행을 펼치고 있다.

서영희 사진부장 finalcut02@kmib.co.kr

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서영희 기자
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