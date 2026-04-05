이진숙 ‘재보선 러브콜’ 날린 張 “국회에 더 필요”
장동혁 국민의힘 대표가 대구시장 경선 과정에서 공천 배제된 이진숙 전 방송통신위원장의 재보궐선거 출마 지원을 시사하며 공개적 ‘러브콜’에 나섰다. 국민의힘 지지율 하락은 당의 내분과 중동 전쟁 등 외부 변수 때문으로 평가했다.
장 대표는 5일 매일신문 유튜브에서 “이진숙 후보는 정말 능력이 출중한 분이고 우리 당의 큰 정치적 자산”이라며 “방통위원장으로서 더불어민주당과 그렇게 치열하게 싸워 온 경험을 가지고 국회에 와서 싸운다면 국민의힘에 엄청난 힘이 생길 것”이라고 밝혔다.
장 대표는 2022년 지방선거 당시의 개인적 경험도 언급했다. 자신도 대전시장 공천 과정에서 컷오프된 이후 당의 부름에 따라 쉽지 않은 지역인 충남 보령·서천 재보선에 임했고, 결과적으로 이후 당대표에까지 올랐다는 것이다. 그는 “지선·재보선이 끝나면 어느 때보다 치열한 국감이 시작될 것”이라며 “당은 이 후보를 국회에서 더 필요로 하고 있다. 국회에서 민주당, 이재명 정권과 제대로 맞서 싸워 준다면 이 후보가 국민께 더 크게 기여하고 더 빛날 수 있을 것”이라고 강조했다.
장 대표는 이 전 위원장 측과 별도의 사전 협의를 하진 않았다면서도 가능한 범위 내에서 재보선 출마를 지원하겠다는 취지로 말했다. 그는 “어디에 보궐이 날지, 어떤 분들이 재보선에 신청할지 알 수 없는 상황에서 단정적으로 말하긴 어렵다”면서도 “국민의힘에 들어와 의원으로서 역할을 할 기회를 만들 수 있다면 당대표로서 할 수 있는 역할을 하겠다”고 밝혔다.
대구시장 자리를 두고는 여야 정치권은 물론이고 정부 각 부처, 나아가 대통령실과도 소통이 원활한 인물이 적격이라고 말했다. 장 대표는 “대구같이 재정 자립도가 낮은 광역자치단체장의 경우, 대통령실과 부처 장관, 여야 국회의원들과 계속 의사소통을 하면서 지역 사업을 추진해가야 하는 자리”라며 “대통령이나 장관과도 원활히 업무 협의할 수 있는 경험을 가진 분이 시장을 맡는 것이 맞는다”고 설명했다.
당 지지율 하락의 원인으로는 진영 내부 분열을 첫손에 꼽았다. 장 대표는 “(단식) 이후 당내에서 계속 갈등과 논란이 있었다. 그러면서 당원들이 실망한 부분이 있다”며 “보수 지지층이 여러 갈래로 갈라져 싸우고 있는 것이 가장 큰 요인 중 하나”라고 진단했다.
나아가 중동 전쟁 등 외부 변수가 정치권 이슈를 잠식한 영향도 있다고 주장했다. 장 대표는 “결국 (TV에) 보이는 것은 전쟁과, 전쟁 이슈를 해결하기 위해 그것이 잘 됐든 못 됐든 뭔가 하고 있는 대통령”이라며 “여당의 입법 독주나 공소취소처럼 말도 안 되는 행태를 공격해도 뉴스에 거의 반영되지 않고 있다”고 토로했다.
오는 7일로 예정된 이재명 대통령, 정청래 민주당 대표와의 오찬 회동에는 참석 의사를 밝혔다. 장 대표는 “환율, 유가, 원자재 공급 부족 등 문제가 산적해 있어 여야 대표·원내대표와 대통령이 논의하는 자리를 갖는 것은 필요하다”며 “공소취소 문제나 민주당이 여러 악법을 밀어붙이는 것에 대해서는 대통령도 일정 역할을 해야 한다는 말도 해야 할 것”이라고 말했다.
송경모 기자 ssong@kmib.co.kr
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