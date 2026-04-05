이진숙 ‘재보선 러브콜’ 날린 張 “국회에 더 필요”

장동혁 국민의힘 대표가 지난 2일 국회 최고위원회의에 참석하기 위해 이동하고 있다. 뉴시스

당 지지율 하락의 원인으로는 진영 내부 분열을 첫손에 꼽았다. 장 대표는 “(단식) 이후 당내에서 계속 갈등과 논란이 있었다. 그러면서 당원들이 실망한 부분이 있다”며 “보수 지지층이 여러 갈래로 갈라져 싸우고 있는 것이 가장 큰 요인 중 하나”라고 진단했다.