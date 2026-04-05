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비보호 좌회전 승용차, 승합차와 충돌…2명 사망·3명 부상

입력:2026-04-05 14:18
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전남 영암군 교차로서 사고


비보호 좌회전을 하던 승용차가 직진 중이던 승합차와 충돌해 2명이 숨지고, 3명이 다쳤다.

전남소방본부 등에 따르면 5일 오전 10시35분쯤 전남 영암군 삼호읍의 한 교차로에서 70대 A씨가 몰던 그랜저 차량이 비보호 좌회전을 하던 중 맞은편에서 직진 주행중인 카니발과 충돌했다.

이 사고로 A씨 차량 동승자인 아내와 지인 등 2명이 심정지 상태서 병원으로 옮겨졌으나 끝내 숨졌다. A씨와 카니발에 타고 있던 40대 부부도 부상을 입고 병원으로 이송돼 치료를 받고 있다.

경찰 조사 결과 두 차량 운전자 모두 음주상태나 무면허는 아닌 것으로 파악됐다.

경찰은 직진 신호에서 비보호 좌회전 차량과 마주오던 직진 차량이 충돌한 것으로 보고 정확한 사고 경위를 조사할 방침이다.

영암=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr

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