비보호 좌회전 승용차, 승합차와 충돌…2명 사망·3명 부상
전남 영암군 교차로서 사고
비보호 좌회전을 하던 승용차가 직진 중이던 승합차와 충돌해 2명이 숨지고, 3명이 다쳤다.
전남소방본부 등에 따르면 5일 오전 10시35분쯤 전남 영암군 삼호읍의 한 교차로에서 70대 A씨가 몰던 그랜저 차량이 비보호 좌회전을 하던 중 맞은편에서 직진 주행중인 카니발과 충돌했다.
이 사고로 A씨 차량 동승자인 아내와 지인 등 2명이 심정지 상태서 병원으로 옮겨졌으나 끝내 숨졌다. A씨와 카니발에 타고 있던 40대 부부도 부상을 입고 병원으로 이송돼 치료를 받고 있다.
경찰 조사 결과 두 차량 운전자 모두 음주상태나 무면허는 아닌 것으로 파악됐다.
경찰은 직진 신호에서 비보호 좌회전 차량과 마주오던 직진 차량이 충돌한 것으로 보고 정확한 사고 경위를 조사할 방침이다.
영암=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
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