대구 상장사 시총 30조원 넘어…1위 이수페타시스
대구상공회의소는 대구지역 상장법인 57곳(코스피 22곳, 코스닥 35곳)을 대상으로 시가총액 현황(3월 31일 종가 기준)을 분석한 결과 2026년 1분기 말 지역 상장사 시가총액이 30조6083억원으로 전분기 말 대비 8.4%(2조3699억원) 증가한 것으로 나타났다고 5일 밝혔다.
코스피 상장사 22곳의 시가총액은 23조8602억원으로 전분기 말 대비 3.1%(7175억원) 증가했고 코스닥 상장사 35곳의 시가총액은 6조7482억원으로 전분기 말 대비 32.4%(1조6524억원) 증가한 것으로 조사됐다.
대구지역 상장법인의 시가총액은 2025년 1분기 이후 5개 분기 연속 증가세를 보이고 있다. 코스피는 2025년 1분기부터, 코스닥은 2025년 2분기 이후 상승세를 이어가고 있다.
대구지역 시가총액 1위는 이수페타시스가 차지했다. 엘앤에프, 한국가스공사, iM금융지주, 에스엘이 뒤를 이었다. 지난해 4월 코스닥에 상장한 한국피아이엠이 8위로 톱10에 진입했으며 전분기 말 18위였던 흥구석유가 9위에 올랐다.
한편 대구지역 시총 1조원 이상 기업은 6곳으로 지난 분기와 동일했지만 1000억원 이상 1조원 미만 기업은 27곳으로 3곳이증가하였다. 1000억원 미만은 24곳으로 나타났다.
시가총액이 가장 많이 증가한 기업은 엘앤에프(1조9749억원 증가)였다. 이어 에스앤에스텍(5888억원), 에스엘(5829억원), 씨아이에스(3877억원), 한국피아이엠(3825억원) 순이었다. 전분기 말 대비 시가총액이 증가한 기업은 30곳으로 집계되었다.
김병갑 대구상공회의소 사무처장은 “지역 상장법인의 시가총액은 2025년 1분기 이후 지속적으로 증가하고 있다”며 “이러한 성장세가 지속될 수 있도록 보다 과감한 규제 개선과 각종 산업 인프라 조성 지원이 필요하다”고 밝혔다.
대구.경북=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
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