충남 생활·산업시설 면적 증가…농지 비중 전국서 가장 높아

충남의 지적통계 인포그래픽. 충남도 제공

2015년부터 지난해까지 대지·학교용지 등 충남의 생활기반 시설 면적은 50.2㎢ 증가했으며 도로·철도·주차장·주유소 등 교통기반 시설은 45.3㎢, 공장용지·창고용지 등 산업기반 시설은 30.9㎢가 늘었다.

이는 사회간접자본(SOC) 확충 및 산업화에 따른 정주여건 개선, 경제 활성화를 위한 다양한 기반 시설이 확대됐기 때문이라고 도는 설명했다

같은 기간 농지(밭·논·과수원)는 82.6㎢ 감소했다. 하지만

소유 유형별로는 개인 소유 토지가 전년 대비 0.48% 감소한 4914.8㎢로 가장 큰 비중을 기록했다. 국·공유지는 0.54% 증가한 1757.2㎢, 법인 소유 토지는 1.75% 증가한 764.2㎢로 파악됐다.

공공 및 법인 소유 토지의 증가세가 두드러진 이유로는 기반 시설 확충, 산업단지 조성 등이 원인으로 분석됐다.

지역의 개발 흐름과 정책 방향을 가늠할 수 있는 핵심 지표로서 다양한 정책 수립에 활용된다.