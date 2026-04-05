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트럼프 “실종 미군 무사히 구조…역사상 가장 대담한 작전 완수”

입력:2026-04-05 13:19
수정:2026-04-05 16:35
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도널드 트럼프 미국 대통령이 1일(현지 시간) 백악관 크로스홀에서 이란 전쟁과 관련해 대국민 연설을 하고 있다. AP뉴시스

도널드 트럼프 미국 대통령이 4일(현지시간) 대이란 군사작전 도중 F-15기 추락으로 실종됐던 나머지 미군 병사 1명이 무사히 구조됐다고 밝혔다.

트럼프 대통령은 이날 소셜미디어 트루스소셜에서 “미군은 미국 역사상 가장 대담한 수색 및 구조 작전 중 하나를 완수했다”며 “그가 무사히 돌아왔다는 소식을 여러분께 알리게 되어 매우 기쁘다”고 말했다.

트럼프 대통령은 “이 용감한 전사는 이란의 험준한 산악지대에서 적진 한복판에 있었고, 매시간 점점 가까이 다가오는 우리의 적들에게 추격당하고 있었다”고 전했다.

트럼프 대통령은 “그러나 그는 결코 혼자가 아니었다. 그의 총사령관(대통령), 국방장관, 합참의장, 그리고 동료 전사들이 그의 위치를 24시간 내내 모니터링하며 그의 구조를 부지런히 계획하고 있었다”고 강조했다.

트럼프 대통령은 “미군은 내 지시에 따라 그를 데려오기 위해 세계에서 가장 치명적인 무기들로 무장한 수십 대의 항공기를 보냈다”며 “그는 부상을 입었지만, 괜찮을 것”이라고 전했다.

그는 “적의 영토 깊숙한 곳에서 두 명의 미국 조종사가 각각 따로 구조된 것은 군사적인 기록상 이번이 처음”이라며 “우리는 절대로 미국의 전사를 뒤에 남겨두지 않을 것”이라고 말했다.

백재연 기자 energy@kmib.co.kr

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