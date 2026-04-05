끝내려는 GS칼텍스 vs 뒤집으려는 도로공사
이영택 GS칼텍스 감독이 챔피언결정전 3차전을 앞두고 선수들에 대한 신뢰를 드러냈다.
이 감독이 이끄는 GS칼텍스는 5일 서울 장충체육관에서 한국도로공사와 2025-2026 V리그 여자부 챔프전 3차전을 치른다. 김천 원정에서 2승을 먼저 따낸 GS칼텍스는 5년 만의 정상까지 1승만을 남겨두고 있다.
이 감독은 “오늘 시리즈를 끝내고 싶은 마음은 굴뚝 같지만 뜻대로 되진 않는다”며 “평소처럼 경기에 임하면서 선수들이 잘 이겨내 주길 바란다”고 말했다. 이어 “선수단 미팅에서 평정심을 강조했다. 올 시즌 숱한 고비를 넘기며 여기까지 온 만큼 정신적인 부분을 잘 관리할 것으로 믿는다”고 덧붙였다.
체력이 변수다. GS칼텍스는 정규리그 1위로 챔프전에 직행한 도로공사와 달리 이날까지 포스트시즌 6경기째를 치른다. 이 감독은 “1차전부터 체력이 고민이었지만 도로공사 역시 부담이 있을 것”이라며 “그동안 저녁 경기를 치르다가 처음으로 낮 경기를 하는 만큼 회복 시간이 짧은 점은 우려된다”고 말했다.
벼랑 끝에 몰린 도로공사는 3년 전의 기억을 떠올려야 하는 상황이다. 당시 도로공사는 챔프전에서 1, 2차전을 내준 뒤 3∼5차전을 모두 잡으며 V리그 최초로 리버스 스윕 우승을 달성했다. 김 대행은 “그때 경험을 가진 선수들이 있지만 리버스 스윕을 의식하면 오히려 더 긴장할 수 있다”며 “선수들에게 정규리그 1위의 저력을 보여주자고 강조했다”고 말했다.
최원준 기자 1jun@kmib.co.kr
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