제주시, 개발행위허가 ‘온라인 처리 시스템’ 운영
신청부터 준공까지 비대면 진행
제주 제주시는 개발행위허가를 온라인으로 처리할 수 있는 ‘통합인허가지원서비스(IPSS)’를 운영하고 있다고 5일 밝혔다.
이 서비스는 국토교통부가 구축한 온라인 개발행위 인허가 시스템으로, 신청서 작성과 서류 제출, 준공필증 교부까지 모든 과정을 온라인으로 진행할 수 있다.
시민들은 접수한 민원의 처리 상황을 실시간으로 확인할 수 있으며, 관공서를 방문하지 않고도 집이나 사무실에서 편리하게 업무를 처리할 수 있다. 이용 문의는 제주시 도시계획과 토지이용팀에서 가능하다.
제주시는 시스템의 안정적인 운영을 위해 전 직원을 대상으로 교육을 완료했다. 건축사·행정사협회 등 관련 단체와 부서를 중심으로 홍보를 강화해 이용률을 높이는 데 주력하고 있다.
이훈 제주시 도시계획과장은 “앞으로도 스마트 인허가를 통해 행정 신뢰도와 시민 만족도를 높여 나가겠다”고 말했다.
제주=문정임 기자 moon1125@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사