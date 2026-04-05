李대통령 “부활한 예수님 첫 말씀, 불안한 우리에게도 위로”

이재명 대통령이 3일 청와대에서 열린 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령 국빈 방한 환영 오찬에서 환영사를 하고 있다. 연합뉴스

이재명 대통령이 5일 부활절을 맞아 “대립과 분열이 아닌 평화, 증오와 갈등이 아닌 사랑으로 나아가는 부활의 기적이 오늘날 우리 사회에 이뤄지길 간절히 소망한다”고 밝혔다.

대한민국은 한마음으로 뜻을 모아 이 위기를 지혜롭게 극복해 나갈 것”이라고 강조했다.