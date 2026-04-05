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李대통령 “부활한 예수님 첫 말씀, 불안한 우리에게도 위로”

입력:2026-04-05 12:52
수정:2026-04-05 14:00
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이재명 대통령이 3일 청와대에서 열린 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령 국빈 방한 환영 오찬에서 환영사를 하고 있다. 연합뉴스

이재명 대통령이 5일 부활절을 맞아 “대립과 분열이 아닌 평화, 증오와 갈등이 아닌 사랑으로 나아가는 부활의 기적이 오늘날 우리 사회에 이뤄지길 간절히 소망한다”고 밝혔다.

이 대통령은 이날 페이스북에서 “부활의 주님께서 주시는 복된 평강(평안)과 은혜가 온 나라와 국민 위에 충만히 임하길 기도한다”며 이같이 말했다.

이 대통령은 ‘너희에게 평강이 있을지어다’(요한복음 20장 19절)라는 성경구절을 인용하며 “부활하신 예수 그리스도께서 두려움에 떨던 제자들에게 나타나 전하신 첫 말씀”이라고 소개했다.

이어 “이 말씀은 중동전쟁으로 인한 불안 속 각자의 자리에서 애쓰며 살아가고 있는 우리에게도 변함없는 위로와 용기가 된다”며 “대한민국은 한마음으로 뜻을 모아 이 위기를 지혜롭게 극복해 나갈 것”이라고 강조했다.

백재연 기자 energy@kmib.co.kr

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