‘미국흰불나방’ 지난달 말 관찰…충남도 “조기 방제 중요”

미국흰불나방 성충. 충남도 제공

기온 조건과 생육 특성을 고려할 때 첫 유충 출현이 5월 8~15일 전후로 예상되는 만큼 이달 하순부터 방제를 시작해야 한다.

미국흰불나방은 200여종 이상의 식물에게 피해를 입히는 대표적인 산림·농업 해충이다. 가로수·공원수는 물론 과수원과 주택가 정원수까지 광범위한 피해를 유발한다.

특히 유충은 집단으로 잎을 가해한 뒤 확산하면서 수관 전체를 빠르게 훼손해 도시 경관과 과수 생육에 큰 타격을 준다.

인체 접촉 시에는 피부나 눈 자극을 유발할 수 있어 공원·산책로·학교 주변 등 다중 이용 공간에서의 각별한 주의가 필요하다.

도 스마트농업본부는 초기 유충기 선제 대응이 중요하다며 주민 활동 공간에서는 화학 농약보다 친환경 자재 사용을 권장했다.

최용석 도 스마트농업본부 박사는 “성충이 지금부터 발견된다면 알은 곧 잎 뒷면에 붙고 유충이 예상보다 이르게 출현할 수 있다”며 “이달 20일 전후로 예찰을 시작해 25일부터 다음달 15일까지 집중적으로 대응해야 한다”고 강조했다.