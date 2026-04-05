제주 어린이·청소년 무상 버스 정책, 더 편리해진다
6월부터 모바일 카드 도입
제주에서 시행 중인 어린이·청소년 버스요금 무료화 정책이 오는 6월 모바일 교통카드 도입으로 한층 편리해질 전망이다.
제주도에 따르면 현재 제주지역 어린이와 청소년들은 무상 이용 대상임을 증명하기 위해 실물 교통카드를 발급받아 승하차시 단말기에 태그해야 한다. 앞으로 교통카드가 도입되면 스마트폰을 단말기에 갖다 대는 것만으로 손쉽게 승·하차할 수 있게 된다.
모바일 카드가 도입되면 카드 분실에 따른 재발급 비용 부담이 사라지고, 행정기관도 카드 제작·발급에 드는 행정력을 줄일 수 있다. 이용자는 ‘ON나라페이’ 앱에서 실시간 이용 내역도 확인할 수 있다.
지난해 8월 무상 정책 시행 이후 지난 2월까지 도내 대상자 8만6000여명 중 5만9421명(68.6%)이 카드를 등록해 실제로 사용한 것으로 나타났다. 같은 기간 누적 이용 건수는 483만건, 누적 혜택 금액은 약 41억원에 달한다.
이용 패턴을 보면 학기 중인 지난해 11~12월에 일평균 이용 건수가 3만건을 넘었고, 방학 기간인 올해 1~2월에도 일평균 2만건 이상을 유지했다. 지난해 12월 이용률은 시행 초기보다 30% 증가했다.
한편 제주도는 도민 이동권 보장과 대중교통 활성화를 위해 일부 계층에 대해 버스요금 무료화 정책을 추진하고 있다. 대상은 학교밖 청소년을 포함한 6~18세 아동·청소년과 65세 이상 노인, 장애인·국가유공자 등이다. 다만 65세 이상·국가유공자·장애인은 익숙한 방법으로 혜택을 받도록 기존과 같이 농협에서 발급받은 교통복지카드를 사용한다.
제주도 관계자는 “버스 요금 걱정 없이 자유롭게 이동할 수 있는 환경이 아이들이 더 많은 경험을 할 수 있도록 이끌 것으로 기대한다”며 “어린이·청소년들이 더 편리하게 혜택을 누릴 수 있도록 대중교통 서비스를 계속 발전시켜 나가겠다”고 말했다.
제주=문정임 기자 moon1125@kmib.co.kr
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