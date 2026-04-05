강남·용산 클럽 마약 합동단속… 적발 0건
국무조정실 마약대응팀과 경찰이 지난 3일 밤 서울 강남권과 용산 일대 유흥가에서 마약류 합동 단속을 벌였다. 적발 사례는 없었다.
5일 국무조정실과 경찰 등에 따르면 경찰과 관할 구청, 소방 당국 등은 이 지역 클럽과 유흥주점 등을 돌며 마약류 단속에 나섰다.
지난달 16일부터 2개월 일정으로 진행 중인 상반기 범정부 특별단속의 일환이다. 국무조정실 마약류관리 신속대응팀과 최상운 고용식품의약정책관이 동행했다고 한다.
이번 단속에서 마약류 범죄는 적발되지 않은 것으로 전해졌다. 일부 업소에서 식품위생법 위반 행위가 확인돼 계도 조치를 했다고 한다.
당국은 클럽, 유흥업소, 외국인 밀집 지역 등 마약류 취약 지역에 대한 점검·단속 활동을 강화할 방침이다.
신지호 기자 pss@kmib.co.kr
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