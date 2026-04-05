중동 불안에… 광화문 전광판 2시간 단축 운영
서울시가 에너지 절약 차원에서 광화문과 명동 대형 전광판 운영 시간을 하루 2시간씩 줄이기로 했다고 5일 밝혔다. 최근 중동 정세 불안으로 범국가적 에너지 절약의 필요성이 커진 데 따른 조치다.
시는 오는 6일부터 5일간 광화문과 명동 옥외광고물 자유표시구역 내 대형 전광판 30개의 운영 시간을 단축하기로 전광판 운영 주체들과 협의했다.
운영 시간은 오전 6시부터 자정까지에서 오전 7시부터 오후 11시까지로 조정된다. 기존보다 2시간 단축한 것이다.
광화문 코리아나호텔, 동아미디어센터, KT, 세광빌딩과 명동 신세계백화점, 교원빌딩 대형 전광판 등이 대상이다.
시는 강남권 등 다른 지역으로도 자발적 참여를 확대해 나갈 예정이다.
신지호 기자 pss@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사