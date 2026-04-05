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한병도 “李정부 민생지원금 선거용 아니라 전쟁 추경”

입력:2026-04-05 11:15
수정:2026-04-05 12:17
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한병도 더불어민주당 원내대표가 1일 오후 전남 여수혁신지원센터에서 열린 더불어민주당 중동전쟁 경제대응 특별위원회의 간담회에 참여해 모두발언하고 있다. 뉴시스

한병도 더불어민주당 원내대표가 약 26조원 규모 추가경정예산안을 오는 10일 국회 본회의에서 처리하겠다는 입장을 재확인했다.

한 원내대표는 5일 KBS1 ‘일요진단 라이브’에 출연해 “10일 추경안의 국회 본회의 처리를 위해 여야가 5차례 협상을 했다”며 “다행히 여야가 위기 상황에 대한 시급성·중요성을 공감해 추경안 처리는 합의했다”고 전했다.

정부는 소득 하위 70% 국민에게 ‘고유가 피해 지원금’을 지원하는 추경안을 추진 중이다.

한 원내대표는 “지금 가장 시급한 것이 중동 경제 위기 상황”이라며 “이를 극복하기 위한 노력을 임기 내에 집중하도록 노력할 것”이라고 말했다.

그는 “추경을 하다 보면 서로 주장하는 데 차이는 있다”며 “여당은 민생 문제, 나프타, 비축유, 민생지원금은 꼭 해야 한다는 것(입장)”이라고 말했다.

한 원내대표는 “야당은 민생 지원금이 선거를 겨냥한 거라고 하는데 ‘전쟁 추경’이지 ‘선거용 추경’은 아니다”라고 강조했다.

한 원내대표는 “(기름값이) 2000원에 육박하고 있으므로 절박한 상황”이라며 “이러한 위기는 중산층뿐만 아니라 소상공인, 자영업자, 취약계층이 바로 피부로 느끼는 것이기 때문에 즉각 투입해야 하는 것”이라고 덧붙였다.

그는 “현재 정부에서 제안하는 것 어느 하나 선거용이라든지 허투루 예산을 잡은 것은 없다는 말씀을 분명히 말씀드린다”고 말했다.

백재연 기자 energy@kmib.co.kr

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