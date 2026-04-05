가정폭력 비극 결말 대구 캐리어 시신 사건…송치 예정
대구 ‘캐리어 시신’ 사건은 가정폭력이 빚은 참극인 것으로 드러났다. 경찰은 추가 조사 후 이 사건을 이르면 다음 주 내로 검찰에 송치할 예정이다.
5일 대구 북부경찰서 등에 따르면 캐리어 시신 사건 피해자인 50대 여성 A씨는 장기간 사위의 폭력에 시달렸던 것으로 드러났다. 지속적인 폭행이 있었지만 병원치료도 제대로 받지 못하고 보호 사각지대에서 공포에 떨다 변을 당한 것이다.
존속살해 및 시체유기 혐의로 구속된 사위 조모(27)씨가 A씨(사망 당시 54세)를 손발 등으로 때리기 시작한 것은 올해 초부터인 것으로 파악됐다. A씨는 딸인 최모(26)씨가 지난해 9월 결혼한 직후부터 남편에게 폭행을 당하자 딸을 지키기 위해 대구 중구에 있는 원룸에서 조씨 부부와 함께 생활한 것으로 조사됐다.
조씨는 원룸으로 이사한 지난 2월부터 ‘집안에서 시끄럽다’ ‘물건을 정리하지 않는다’ 등 갖은 핑계를 대며 A씨를 무차별적으로 폭행했다. 지난달 18일도 원룸 안에서 1시간 넘게 폭행이 이뤄졌고 결국 A씨가 숨졌다. 조씨 부부는 A씨 사망 뒤 1시간여만에 대구 도심 하천인 신천에 시신을 유기했다.
A씨 시신 부검 결과 갈비뼈와 골반 등 여러 부위에서 다발성 골절이 발생한 것으로 확인됐다. 사인은 외력에 의한 다발성 손상사로 추정된다. 경찰은 좀 더 구체적인 사인을 규명하기 위해 추가 부검도 실시할 계획이다.
최씨도 가정폭력에서 자유롭지 못했다. A씨와 마찬가지로 조씨의 폭행에 시달려온 최씨는 보복이 두려워 가정폭력 사실을 주변에 알리지 못한 것으로 조사됐다. 사건 발생 후 시신 유기를 도운 것도 조씨 강압에 따른 것이라고 경찰은 보고 있다.
앞서 지난달 31일 오전 10시30분쯤 북구 칠성동 (신천)잠수교 아래에서 A씨 시신이 담긴 캐리어가 발견되면서 수사가 시작됐고 경찰은 같은 날 오후 조씨 부부를 긴급체포했다. 지난 2일 조씨는 장모를 때려 숨지게 하고 북구 칠성교 인근 신천에 유기한 혐의로 구속됐다. 최씨는 시체유기 혐의만 적용돼 구속됐다.
시신을 유기한 캐리어는 세로 50㎝·가로 40㎝·두께 30㎝ 정도로 크지 않다. 조씨는 장모 시신을 마구잡이로 캐리어 안에 구겨 넣은 것으로 조사됐다. 캐리어를 유기한 곳은 평소 사람들이 잘 접근하지 않는 장소였고 캐리어도 완전히 물에 잠기게 버렸다. 하지만 지난달 30일 비가 내려 물의 흐름이 조금 빨라졌고 이 때문에 캐리어가 유기 장소에서 약 100ｍ 떨어진 하류까지 떠내려 온 것으로 추정된다.
경찰 관계자는 “수사에 미진한 부분이 없도록 최대한 꼼꼼하게 살펴볼 예정”이라고 밝혔다.
대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
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