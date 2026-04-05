가정폭력 비극 결말 대구 캐리어 시신 사건…송치 예정

대구 캐리어 시신 사건 피의자 부부. 연합뉴스

추가 부검도 실시할 계획이다.

최씨는 시체유기 혐의만 적용돼 구속됐다.

시신을 유기한 캐리어는 세로 50㎝·가로 40㎝·두께 30㎝ 정도로 크지 않다. 조씨는 장모 시신을 마구잡이로 캐리어 안에 구겨 넣은 것으로 조사됐다.