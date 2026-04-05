고리2호기 재가동…원전 계속운전 본격화
설비개선·안전검증 거쳐 재가동
2033년까지 운전 연장
고리2호기가 35개월간의 설비 개선을 마치고 재가동에 들어가면서 국내 원전의 계속 운전이 본격화했다. 향후 운전 허가 만료를 앞둔 원전 9기의 후속 추진에도 속도가 붙을 전망이다.
한국수력원자력은 고리2호기가 계속 운전을 위한 설비 개선과 안전성 검증을 마치고 지난 4일부터 재가동에 들어갔다고 5일 밝혔다.
고리2호기는 1983년 8월 상업 운전을 시작해 40년의 운전 허가 기간이 만료되면서 지난 2023년 4월 가동을 중단했다. 이후 한수원은 2022년 4월 규제기관에 안전성 평가서를 제출하고 약 3년 7개월에 걸친 심사를 거쳐 지난해 11월 계속 운전 승인을 받았다.
고리2호기는 이번 계속 운전 승인에 따라 2033년 4월까지 추가 운전이 가능하다. 정지 기간 발전소 안전성과 성능 향상을 위한 설비 개선과 안전성 검사가 이뤄졌으며 규제기관의 정기 검사를 통해 재가동을 위한 안전성을 최종 확인받았다.
고리2호기는 2030년 이전 운전 허가 만료가 예정된 원전 10기 가운데 첫 계속 운전 사례로, 사실상 국내 원전 수명연장 정책의 출발점으로 평가된다. 이에 따라 고리 3·4호기 등 후속 원전 심사와 설비 개선 작업도 본격화할 전망이다.
한수원은 고리2호기를 시작으로 후속 원전 9기에 대해서도 규제기관의 심사와 설비 개선을 거쳐 계속 운전을 추진할 계획이다.
김회천 한수원 사장은 “에너지 공급 불안이 지속되는 상황에서 안전에 기반한 원전 계속 운전은 국가 에너지 안보 확보에 중요한 수단”이라며 “안정적인 전력 공급과 탄소중립 실현에 이바지할 수 있도록 철저히 준비하겠다”고 말했다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
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