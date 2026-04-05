구급대원 폭행·학벌 비하한 30대, 2심서 집유 선처
현장에 출동한 119구급대원을 폭행하고 비하했다가 1심에서 법정구속된 30대가 항소심에서 집행유예로 감형됐다.
5일 법조계에 따르면 수원지법 형사항소5-3부(부장판사 박신영 김행순 정영호)는 119구조·구급에 관한 법률 위반 및 모욕 혐의로 재판에 넘겨진 30대 A씨에 대한 원심판결을 파기하고 징역 10개월에 집행유예 2년, 벌금 50만원을 선고했다.
A씨는 2024년 8월 25일 오전 3시45분쯤 경기도 광주의 주점에서 ‘남자친구가 아프다’는 내용의 신고를 받고 출동해 조처를 하려는 119안전센터 소속 간호사 B씨에게 “구급대원이 보면 뭘 아냐. 나보다 학벌도 안 좋은 것들이”라고 비하하며 종아리 등을 발로 찬 혐의를 받는다.
A씨는 당시 공동 대응 요청에 따라 현장에 출동한 경찰관에게도 욕설을 했다고 한다. 이후 B씨 근무지에 전화를 걸어 오히려 사과를 요구한 것으로 전해졌다.
앞서 1심 재판부는 A씨에게 징역 10개월 및 벌금 50만원을 선고하고 법정구속했다. A씨가 ‘응급실로 이송해 달라고 몸부림친 것’이라는 취지로 폭행 혐의를 부인했지만 원심 재판부는 받아들이지 않았다.
항소심은 집행유예를 선고하며 피고인의 반성, 피해자와의 합의 등을 선처 이유로 들었다. 재판부는 “피고인이 4개월가량 구금 생활을 하면서 자숙의 시간을 가졌을 것으로 보인다”며 “뒤늦게나마 범행을 일체 인정하면서 깊이 반성하는 모습을 보이고 있다”고 설명했다.
또 “피해자 B씨와 합의했고 재범을 막기 위해 피고인의 가족들과 지인들이 함께 노력할 것을 다짐하고 있는 점 등을 고려하면 원심 형은 다소 무거워 부당하다”고 판단했다.
송경모 기자 ssong@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사