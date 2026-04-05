“악취민원 700여건 해결”…광주 북구, 적극행정 우수기관 선정
행안부 평가서 4년 연속 ‘우수’
TF 구성해 악취원인시설 폐쇄
수년간 이어진 악취민원 700여건을 해결한 광주 북구가 행정안전부 평가에서 적극행정 우수기관으로 선정됐다.
광주광역시 북구는 최근 행정안전부 주관 ‘지방정부 적극행정 종합평가’에서 4년 연속 우수기관으로 선정됐다고 5일 밝혔다.
이번 평가는 전국 243개 기초·광역 지자체의 적극행정 활성화 노력 및 성과 등을 점검해 공직자가 적극적으로 업무를 처리할 수 있는 분위기를 조성하고자 마련됐다. 올해는 제도개선 노력·이행성과·체감도 등 5개 항목 18개 세부 지표를 정량·정성 평가해 지자체를 우수·보통·미흡 3등급으로 구분했다.
북구는 지난 2023년부터 양산·운암·동림동 일대에 지속적으로 발생한 700여건의 악취 민원을 해결해 주민 불편을 해소한 사례가 우수사례로 선정됐다. 특히 민원 해결 과정에서 TF팀을 구성해 기관 간 협업 체계를 강화하고 주민 및 사업장과 소통 창구 역할을 해 큰 갈등 없이 악취 원인 시설을 폐쇄한 점이 호평받았다.
앞서 지난해 북구는 적극행정 면책 보호관 제도 운영, 적극행정 공무원 소송비용 상향 지원 등을 통해 적극행정을 펼친 공직자가 피해를 입지 않도록 힘썼다.
또한 상하반기 전 부서를 대상으로 적극행정 우수사례를 총 10건 발굴하고 포상금, 포상휴가, 성과상여금 최고등급 부여 등 인센티브를 제공해 조직 내 적극행정 문화를 확산했다.
문인 광주 북구청장은 “4년 연속으로 적극행정 우수기관에 선정된 것은 주민들의 일상을 바꾸기 위해 한마음으로 노력해 준 공직자 덕분”이라며 “앞으로도 주민이 체감할 수 있는 행정 실현을 위해 구정 전반에 적극행정이 자리 잡을 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.
광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
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