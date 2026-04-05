매 맞는 딸 지키려 함께 살던 장모…‘캐리어 시신’ 사건 전말
대구 ‘캐리어 시신’ 사건 피해자인 50대 여성은 사위에게 폭행당하던 딸을 보호하기 위해 이들과 함께 살다 변을 당한 것으로 파악됐다.
5일 대구 북부경찰서에 따르면 존속살해 및 시체유기 혐의로 구속된 조모(27)씨는 올해 초부터 장모 A씨를 지속해서 폭행해 온 것으로 조사됐다.
A씨는 가정폭력을 당하는 딸 최모(26)씨를 지키기 위해 지난해 9월 결혼 직후부터 대구 중구 한 원룸에서 함께 생활한 것으로 전해졌다.
경찰 조사 결과 조씨의 폭행은 올해 초부터 시작됐다. 조씨는 “이삿짐 정리를 하지 않는다” “집안이 시끄럽다”는 등의 이유로 장모를 무차별적으로 때린 것으로 파악됐다. 피해자의 딸 최씨 역시 남편의 폭력에 시달리고 있었지만 보복이 두려워 외부에 도움을 요청하지 못했다고 한다.
A씨는 지난달 18일 원룸에서 1시간 넘게 이어진 폭행 끝에 숨졌다. 시신에서는 갈비뼈와 골반 등 다발성 골절이 확인됐다. 사인은 외력에 의한 다발성 손상사로 추정됐다.
경찰 관계자는 “A씨 딸이 진술한 바에 따르면 피해 여성은 그간 사위로부터 지속적인 폭행을 당했음에도 제대로 된 병원 치료를 받지 못한 것으로 나타났다”고 말했다.
A씨 사망 당일 조씨는 범행을 감추기 위해 시신을 여행용 캐리어에 넣어 하천에 유기했다. 그는 아내 최씨와 함께 캐리어를 들고 도보로 10~20분 거리의 대구 북구 신천으로 이동한 것으로 조사됐다.
캐리어는 약 2주 뒤인 지난달 31일 하류 약 100m 지점에서 시민에게 발견됐다. 대구에 내린 비로 수위가 높아지면서 물에 잠겨 있던 캐리어가 떠내려온 것으로 추정됐다. 캐리어는 돌에 걸리며 수면 위로 드러났다.
경찰은 캐리어 발견 당일 오후 조씨 부부를 긴급체포했다. 지난 2일 조씨는 존속살해 및 시체유기 혐의로, 최씨는 시체유기 혐의로 각각 구속됐다.
경찰은 조씨가 범행 직후 시신 유기 방법 등을 검색했는지 확인하기 위해 휴대전화 포렌식 등 추가 수사를 진행 중이다. 정확한 사인을 규명하기 위한 추가 부검도 실시한다. 이르면 오는 8일 사건을 검찰에 송치할 예정이다.
백재연 기자 energy@kmib.co.kr
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