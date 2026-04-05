광주시, 올해 음식물쓰레기 1530t 줄인다
공동주택 RFID 100대 설치
다량배출사업장 목표관리제
광주광역시가 지속 가능한 자원순환 도시 조성을 위해 올해 1530t 규모 음식물쓰레기 감량에 나선다.
광주시는 올해 사업비 3억6000만원을 투입해 ‘2026년 음식물류폐기물 감량 추진계획’을 실행한다고 5일 밝혔다. 이번 계획은 지난해 수립된 ‘음식물류폐기물 감량을 위한 5개년(2025년∼2029년) 종합계획’의 일부로, 매년 음식물류폐기물 1%(하루 4.2t·연간 1530t) 감량이 목표다.
올해는 감량 기반 확대와 정책 평가 강화, 교육·홍보 활성화 등 3개 분야를 중심으로 한다.
광주시는 먼저 공동주택 세대별 종량제(RFID) 설치 사업에 2억원을 반영해 올해 100대를 추가 설치할 계획이다. RFID 종량기는 무선주파수 시스템을 통해 음식물 배출량을 세대별로 측정하고, 버린 만큼 수수료를 부과하는 기계다. 감량 효과가 뛰어난 것은 물론 시민들은 발급받은 카드를 사용해 음식물을 간편하게 배출할 수 있다.
광주시는 지난해 공동주택 RFID 156대를 보급, 누적 5628대를 설치했으며, RFID 설치율 73%에 도달했다. 2025년부터 2029년까지 공동주택 RFID 510대를 신규 설치할 방침이다.
음식물류폐기물 다량배출사업장을 대상으로 한 RFID 기반 감량기 설치사업에는 예산 1억6000만원을 편성, 올해 16대를 설치한다.
광주시는 이와 함께 음식물류폐기물 발생량이 증가 추세를 보인 다량배출사업장 1593개소를 대상으로 사업장별 감량목표를 설정하는 목표관리제도 운영한다.
지난해 대비 발생량을 기준으로 사업장별 실적을 평가해 우수 사업장에는 인센티브를 제공한다. 또, 자치구와 함께 연 2회 합동점검을 실시해 다량배출사업장의 배출 실태와 처리계획 신고 여부를 집중 점검한다.
특히, 올해 김장철에는 음식물류폐기물 배출의 편리성을 개선하고 혼합 배출을 방지하기 위해 김장철 전용봉투를 도입한다. 전용봉투는 11월부터 12월까지 운영하며, 이를 위한 자치구 조례 개정과 시민 홍보도 추진할 예정이다.
정미경 광주시 자원순환과장은 “음식물류폐기물 감량은 시민 참여가 핵심이다”며 “가정과 사업장에서 자발적인 감량 실천이 확산하도록 자치구 등 유관기관과 협력해 다양한 정책을 지속 추진하겠다”고 말했다.
광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
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