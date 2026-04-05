이란 “호르무즈 제약, 적국에만… 이라크 제외”
이스라엘·미국과의 개전 이래 호르무즈 해협을 걸어 잠가 온 이란이 선별적 봉쇄 방침을 거듭 시사했다. 이라크를 구체적으로 집어 예외로 언급했다. 인도주의적 물품을 싣고 자국 항구로 향하는 선박도 통항을 허용한다. 호르무즈 해협을 톨게이트화해 지렛대로 삼겠다는 뜻을 명확하게 드러낸 것으로 평가된다.
이란군 통합지휘를 맡고 있는 하탐 알안비야 중앙군사본부는 지난 4일(현지시간) 호르무즈 해협에 부과한 일체의 제약에서 이라크는 제외라고 밝혔다고 로이터 등 외신은 전했다.
에브라힘 졸파가리 대변인은 이란 국영 IRNA 통신에 공개된 영상에서 이라크가 ‘형제국’이라며 “제약은 적국에만 적용된다”고 말했다.
이란은 일부 선박은 협의를 거쳐 호르무즈 해협을 통과할 수 있다고 밝혀왔다. 대표적으로 지난달 24일 국제해사기구(IMO) 회원국에 보낸 서한에서 ‘비적대적 선박’의 경우 제한적으로 통항할 수 있다고 설명했다. 이란은 “침략자와 그 지원자들이 호르무즈 해협을 통해 이란에 적대적인 작전을 수행하는 것을 예방하기 위해서”라며 ‘비례적 조치’라고 표현했다.
사이드 쿠제치 주한이란대사는 지난달 26일 기자회견에서 한국은 적대국이 아니라며 협의 시 선박 통과가 가능하다고 말했다. 다만 미국·이스라엘과 관련성이 없다는 점이 입증돼야 한다는 단서를 달았다.
하탐 알안비야 중앙군사본부의 이번 언급은 적대국과 비적대국이라는 추상적 분류 기준을 넘어 이라크라는 특정 국가를 거론한 사례라는 점에서 눈에 띈다.
이란 정부는 생필품과 가축 사료 등 인도주의적 물품을 실은 선박의 호르무즈 해협 통항을 허용했다고 반관영 타스님 통신이 보도했다. 후만 파티 이란 농업부 차관대행이 해사청에 이같은 지침을 보냈다고 한다. 적용 대상은 자국 항구로 향하고 있거나 오만만 해역에 있는 배로 지정했다.
이같은 선별적 통항 허용 방침은 호르무즈 해협의 톨게이트화와 연결된다. 이란 의회는 지난달 30일 호르무즈 해협 통과 선박에 대해 통행료를 부과하는 조항이 담긴 새 관리 계획안을 승인했다.
실제 통항 사례는 산발적으로 나오고 있다. 지난 3일에는 프랑스 선주 소유 컨테이너선이 해협을 통과했고, 일본 해운사 상선 미쓰이 관련 선박 두 척도 호르무즈 해협을 통과했다. 통행료 지불 여부는 알려지지 않았다.
송경모 기자 ssong@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사