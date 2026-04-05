민주 충북지사 후보에 신용한…국힘은 한국시리즈

윤희근 전 경찰청장 경선 복귀 시사

김영환 지사 “민주당 독주 막겠다”

2024년 총선을 앞두고 이재명 당시 대표 때 민주당으로 영입됐다. 현재 대통령 직속 지방시대위원회 부위원장을 맡고 있다. K-싱크로트론과 AI 융합벨트 구축, 도지사 직속 청년위원회 운영 등을 공약으로 제시했다.