민주 충북지사 후보에 신용한…국힘은 한국시리즈
윤희근 전 경찰청장 경선 복귀 시사
김영환 지사 “민주당 독주 막겠다”
더불어민주당 충북도지사 최종 후보로 선출된 신용한 예비후보는 “이재명 정부와 발맞춰 충북 주도 성장 시대를 열겠다”고 강조했다.
신 후보는 지난 4일 노영민 예비후보와의 결선 경선에서 승리한 직후 보도자료를 내고 “오늘의 승리는 제 개인의 승리가 아니라 새로운 미래 충북으로 나아가길 열망하는 도민과 당원 모두가 일궈낸 시대정신의 승리”라고 밝혔다.
신 후보는 “1년 전 광화문에 울려 퍼졌던 탄핵 민주주의의 함성과 그 간절한 마음을 한시도 잊지 않겠다”며 "더 낮은 자세로 더 치열하게 일해 본선 승리로 새로운 충북과 함께하겠다“고 전했다.
충북 청주에서 태어난 신 부위원장은 청주고와 연세대를 졸업한 경제인 출신이다. 2014년 대통령 직속 청년위원회 위원장으로 발탁됐고 2024년 총선을 앞두고 이재명 당시 대표 때 민주당으로 영입됐다. 현재 대통령 직속 지방시대위원회 부위원장을 맡고 있다. K-싱크로트론과 AI 융합벨트 구축, 도지사 직속 청년위원회 운영 등을 공약으로 제시했다.
국민의힘은 신 예비후보와 맞붙을 후보 선출을 위해 한국시리즈 방식의 경선을 앞두고 있다. 공천 신청자들이 예비경선을 하고 이를 통과한 후보가 김영환 지사와 일대일 경선을 치른다. 법원이 김 지사가 낸 컷오프 효력정지 가처분 신청을 인용한 데 따른 조치다. 국민의힘은 조만간 경선 일정을 확정한 뒤 후보 선출 절차를 밟을 예정이다.
불공정 경선에 반발해 국민의힘 충북지사 예비후보를 사퇴한 윤희근 전 경찰청장이 경선 복귀를 선언했다. 윤 전 청장은 5일 자신의 페이스북에서 “도민 여러분의 걱정, 질책, 기다림 그 모든 시간을 가슴에 새기고 다시 시작점 앞에 섰다”고 밝혔다. 그는 “돌아온 이유는 단 하나, 끝까지 책임지라는 도민의 무거운 명령을 외면할 수 없었기 때문”이라고 했다.
공천 배제 철회로 국민의힘 충북지사 경선에 합류하게 된 김 지사는 지난 3일 기자들과 만나 “컷오프라는 죽음의 터널에서 생환해 도민 곁으로 돌아왔다”며 “반드시 승리해 권력을 앞세워 행정과 입법, 사법을 장악하려고 하는 민주당 독주를 막아내겠다”고 강조했다.
청주=홍성헌 기자 adhong@kmib.co.kr
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