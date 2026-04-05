대경경자청 주한호주상공회의소 초청 투자설명회 개최
대구경북경제자유구역청(이하 DGFEZ)은 최근 주한 호주상공회의소 재코 즈웨트슬루트 대표 등 임직원 3명을 초청해 투자유치 IR(홍보설명회)을 실시했다고 5일 밝혔다.
이번 IR은 대구경북경제자유구역 내 호주 투자 기업 유치를 활성화하기 위해 마련됐다. 양 기관은 향후 투자정보 교환, 인적교류, 공동 행사개최 등을 상호 협력하기로 약속했다.
2024년 기준 국내 호주 투자 기업 수는 약 360곳(누계), 총 신고액은 60억 달러(약 9조원·누계)에 달한다. 호주의 주요 투자 분야는 금융, 그린에너지, 바이오테크, IT, 자동차부품 등으로 조사됐으며 이는 DGFEZ가 집중 육성 중인 핵심 전략 산업과 밀접한 연관이 있다.
강상기 DGFEZ 청장 직무대행은 “주한 외국상공회의소는 DGFEZ와 글로벌기업을 잇는 가교역할을 하고 있다”며 “앞으로도 각국 상공회의소와의 전략적 협력을 강화해 외국인투자로 이어질 수 있도록 매진하겠다”고 밝혔다.
대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
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