‘장대한 분노 2’ ‘석기시대’…강경파 입김 커지는 트럼프 행정부

헤그세스 국방장관 등 이란 민간 시설 공습 설득 주도

트럼프, 교량 발전소 담수화 시설 등 공습 경고

이란 보복, 국제 협약 위반 논란 우려

피트 헤그세스 미 국방장관이 지난달 31일 펜타곤에서 이란 전쟁 관련 브리핑을 하는 모습. 연합뉴스

최근 트럼프 대통령의 측근들은 이란의 발전 시설과 교량이 이란의 미사일과 핵 프로그램을 마비시킬 수 있다는 이유로 정당한 군사 목표물이라고 비공개적으로 주장해 왔다”며 트럼프가 이들의 논리를 받아들였다고 보도했다.

실제로 미국은 지난 2일 이란

수도 테헤란과 서부 도시 카라즈를 연결하는 교량 일부 구간을 공습했다.

그는 이란군이 미사일과 드론 제조 자재를 수송하는 데 도로를 이용할 수 있으므로 도로를 타격해도 된다고 트럼프에게 조언했다. 다른 백악관 관계자는