“망해가는 뉴욕타임스” ‘NATO 표기 오류’에 트럼프 공세
미국 주요 언론사 뉴욕타임스(NYT)가 지난 3일(현지시간) 지면 기사 제목에서 북대서양조약기구(North Atlantic Treaty Organization·나토)를 ‘북미조약기구’(North American Treaty Organization)로 표기한 데 대해 도널드 트럼프 미국 대통령은 “흥미로운 실수”라며 조롱했다.
이날 미 정치전문매체 폴리티코 사샤 아이젠버그 편집장은 소셜미디어 엑스(X)에서 NYT를 향해 “‘NATO’가 무슨 의미인지 아느냐”며 문제를 제기했다.
아이젠버그가 공유한 NYT의 지면 기사 사진에는 ‘미국 없는 북미조약기구?’(A North American Treaty Organization Without America?)라는 제목이 달려 있었다.
NYT는 “트럼프 대통령의 NATO 탈퇴 위협 관련 기사 제목에서 해당 기구의 정식 명칭이 잘못 표기됐다”며 “기사 제목의 명칭 오류에 대한 정정 보도가 나갈 예정”이라고 밝혔다.
NYT가 실수를 인정하자 트럼프 대통령은 자신의 소셜미디어 트루스소셜에서 “‘나’에 대해 계속해서 가짜 뉴스 공격을 일삼는, 망해가는 뉴욕타임스”라며 공세에 나섰다.
트럼프 대통령은 “우리의 심하게 약화되고 극도로 신뢰할 수 없는 파트너인 NATO를 ‘북미조약기구’라고 지칭했다”며 “정확한 명칭은 북대서양조약기구”라고 지적했다.
그러면서 “뉴욕타임스의 채용 및 교육 수준이 바닥으로 떨어졌다. ‘인쇄할 가치가 있는 모든 뉴스’라는 슬로건을 되찾고, 미국을 다시 위대하게 만들자!”고 말했다.
이날 트럼프 대통령이 언급한 ‘인쇄할 가치가 있는 모든 뉴스’(All the News That's Fit to Print)라는 문구는 NYT가 1896년부터 지금까지 내걸고 있는 슬로건이다. NYT의 정신을 보여주는 문구로 인식돼 왔다.
신지호 기자 pss@kmib.co.kr
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