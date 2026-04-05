오수민, 오거스타 내셔널 여자 아마 골프대회 공동 3위…대회 한국인 최고 성적
국가대표 오수민(신성고)이 오거스타 내셔널 여자 아마추어 골프 대회에서 한국인 역대 최고 성적인 3위에 입상했다.
오수민은 5일(한국시간) 미국 조지아주 오거스타의 오거스타 내셔널GC(파72·6365야드)에서 열린 대회 마지막날 3라운드에서 보기없이 버디만 4개를 솎아내 4언더파 68타를 쳤다.
최종 합계 9언더파 207타를 기록한 오수민은 단독 3위로 대회를 마쳤다. 2019년에 창설된 이 대회 한국인 이전 최고 성적은 2023년 대회에서 임지유가 거둔 공동 5위다.
오수민은 “작년 대회 때는 예선 통과를 하지 못했고, 올해는 본선에 진출해 행복한 하루였다”며 “아멘 코너에서 경기한 것만으로도 기분이 좋았다. 앞으로 프로로 전향하는 데 많은 도움이 될 것”이라고 소감을 밝혔다.
양윤서(인천여자방송통신고)는 공동 4위(최종합계 8언더파 208타), 김규빈(학산여고)은 공동 15위(최종합계 4언더파 212타), 박서진(서문여고)은 공동 27위(최종합계 이븐파 216타)로 대회를 마쳤다.
우승은 최종 합계 14언더파 202타를 기록한 호세 마린(콜롬비아)이 차지했다. 2위 안드레아 레부엘타(스페인)의 추격을 4타 차이로 따돌린 완승이었다.
72명이 출전하는 이 대회 1, 2라운드는 미국 조지아주의 챔피언스 리트리트GC에서, 2라운드 종료 후 상위 30명이 하루를 쉬고 오거스타 내셔널GC에서 최종 라운드를 치른다.
우승자가 아마추어 신분을 유지할 경우 향후 5년간 이 대회에 출전할 수 있다. 또 해당 시즌 미국여자프로골프(LPGA)투어 메이저 대회에 출전권도 주어진다.
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
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