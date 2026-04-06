[여기는 오거스타]마스터스 시작은 오거스타 회원권 판매 목적

‘구성’ 보비 존스와 클리포드 로버츠 오거스타 설립

1934년 첫 대회 개최 이후 줄곧 한 곳에서만 열려

1933년 US오픈 개최됐더라면 마스터스 존재 안해

1932년에 골프장이 개장되자 그로부터 2년이 지난 1934년에 ‘오거스타 내셔널 인비테이션’ 대회를 개최했다. 그 대회가 5년이 지난 1939년부터 지금까지 ‘마스터스’라는 이름으로 열리고 있는 것이다.

마스터스가 특별한 것은 4대 메이저 대회 중 유일하게 장소를 옮기지 않고 오거스타 내셔널GC에서만 개최한다는 것이다. 자칫 그 전통이 깨질 뻔한 위기도 있었다. 1933년에 보비 존스가 미국골프협회에 오거스타에서 US오픈을 개최하길 요청했던 것. 만약 미국골프협회가 그의 요청을 수락했더라면 오늘날 마스터스는 존재하지 않았을 것이다.