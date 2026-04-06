[여기는 오거스타]마스터스 시작은 오거스타 회원권 판매 목적
‘구성’ 보비 존스와 클리포드 로버츠 오거스타 설립
1934년 첫 대회 개최 이후 줄곧 한 곳에서만 열려
1933년 US오픈 개최됐더라면 마스터스 존재 안해
오거스타 내셔널GC는 ‘구성(球聖)’으로 불리는 보비 존스를 빼놓고 설명할 수 없다.
‘아멘 코너(11,12,13번 홀)’라는 말을 처음 만든 허버트 윈드 기자의 “보비 존스없는 골프는 파리없는 프랑스와 같다”는 말로 충분히 설명된다.
골프 역사상 최초의 그랜드슬래머이자 영원한 아마추어 골퍼인 보비 존스는 28세 젊은 나이에 은퇴를 선언하고 금융업자 클리포드 로버츠와 함께 고향 조지아주에다 은둔할 목적으로 오거스타 내셔널GC를 설립했다.
1932년에 골프장이 개장되자 그로부터 2년이 지난 1934년에 ‘오거스타 내셔널 인비테이션’ 대회를 개최했다. 그 대회가 5년이 지난 1939년부터 지금까지 ‘마스터스’라는 이름으로 열리고 있는 것이다.
마스터스는 거창한 명분이 아닌 골프장 회원권을 팔기 위해 처음 시작됐다. 그럼에도 당대의 고수들이 총출동했다. 보비 존스의 이름이 새겨진 초청장, 즉 ‘보비 존스’ 효과 때문이었다.
보비 존스도 첫 대회부터 1948년 대회까지 선수로 출전했다. 당시 대공황과 2차 세계대전의 경제적 어려움에도 아랑곳하지 않고 마스터스는 엄청난 명성을 이어갔다. 미국과 이란의 전쟁이 한창인 올해도 오거스타 내셔널GC는 보비 존스 효과로 열기가 뜨거울 전망이다.
마스터스가 특별한 것은 4대 메이저 대회 중 유일하게 장소를 옮기지 않고 오거스타 내셔널GC에서만 개최한다는 것이다. 자칫 그 전통이 깨질 뻔한 위기도 있었다. 1933년에 보비 존스가 미국골프협회에 오거스타에서 US오픈을 개최하길 요청했던 것. 만약 미국골프협회가 그의 요청을 수락했더라면 오늘날 마스터스는 존재하지 않았을 것이다.
1949년부터 우승자에게 그린 재킷을 입혀주고 있다. 재킷은 1년 뒤 반납되고 오거스타 내셔널GC는 역대 우승자 순으로 그린 재킷을 영구 보관한다.
마스터스에는 다른 메이저대회에서 볼 수 없는 전통이 있다. 그 중 하나가 ‘챔피언스 디너’다. 전년도 우승자가 역대 우승자들을 클럽하우스로 초청해 저녁을 대접하는 것으로 1952년에 벤 호건에 의해 처음 시작됐다.
대회 최다승 기록은 6승의 잭 니클라우스(미국)가 보유하고 있다. 이 기록은 어쩌면 영원히 깨지지 않을 수도 있다. 특히 니클라우스는 1986년 대회에서 우승해 PGA투어 메이저 대회 최다승인 통산 18승 대기록을 수립했다.
우즈가 메이저대회에서 처음으로 우승했던 1997년 대회도 마스터스 역사에 길이 남을 순간이었다. 마스터스 최소타 우승 스코어(18언더파 270타), 사상 최초의 흑인 챔피언, 사상 최연소 챔피언(21세), 사상 최다 스코어차 우승(12타) 등 기록 때문이다.
일반 골프대회 관람객은 갤러리라 부른다. 하지만 마스터스는 홍보대사, 후원자 등의 의미인 ‘패트론’이라 불린다. 마스터스는 매년 패트론 배지 소유자에게 입장권을 우선 배당한다. 패트론 수는 약 4만 명으로 추산된다. 회원권과 비슷한 이 배지는 타인에게 양도할 수 없다. 사망한 뒤에는 자녀에게 증여된다. 자녀가 없는 경우 대기 명단에 있는 구매자에게 기회가 돌아간다.
배지 소유자는 직접 대회를 관전하거나 티켓 전매를 할 수 있다. 올해 마스터스를 보기 위해 패트론이 내야 하는 4일권 배지 가격은 525달러(약 79만 원)다. 암표 시장에서는 최소 10배 이상에 거래된다.
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사