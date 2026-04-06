[여기는 오거스타]최초 女회원은 콘돌리자 라이스 전 국무장관…80년만에 금녀의 벽 허물어
개장 이후 58년간 백인 남성들의 사교장
1990년 론 타운센드 흑인 최초 회원 가입
소렌스탐 등 여성 회원수 7명 이상 추정
오거스타 내셔널GC는 1932년 개장 이후 한동안 백인 남성들의 사교장이나 다름없었다. 흑인과 여성의 골프장 출입은 철저히 금지했기 때문이다. 미국 남북 전쟁 때 남군의 본거지였던 애틀랜타 인근에 위치해 있다는 지정학적 특징으로 흑백 차별이 유난히 심했다.
1990년 론 타운센드 ‘개닛 TV’ 회장을 시작으로 흑인에게도 회원 가입의 문호를 개방했다. 하지만 여성은 여전히 입회 불가였다. 콧대 높던 오거스타가 금녀의 벽을 허문 것은 개장한지 80년이 지난 2012년이었다.
여성단체와 진보진영의 꾸준한 압력, 그리고 최대 후원사인 IBM에 여성 최고 경영자가 등장하자 오거스타가 굴복한 것이다.
사상 첫 여성회원은 콘돌리자 라이스 전 미국 국무장관과 투자회사인 ‘레인워터’의 파트너인 여성사업가 달라 무어다.
당시 빌리 페인 오거스타 내셔널GC 회장은 “전에 그랬듯이 이번에도 엄격한 심사를 통해 새 회원이 가입됐다”고 했다.
‘골프황제’ 타이거 우즈(미국)도 당시 “오거스타 내셔널GC의 결정은 골프에 적잖은 영향을 미칠 것 같다”며 반겼었다.
오거스타 내셔널GC 회원수는 회원 명단, 가입시기, 총인원 모두 비공개여서 정확히 알수가 없다. 다만 약 300명 내외로 추정된다. 그 중 여성 회원은 최소 7명 이상인 것으로 추정된다.
그 중에는 미국여자프로골프(LPGA)투어 통산 72승의 ‘살아있는 전설’ 안니카 소렌스탐(스웨덴)도 포함돼 있다. 소렌스탐의 가입 시기는 2023년인 것으로 알려져 있다.
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
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