[여기는 오거스타]최초 女회원은 콘돌리자 라이스 전 국무장관…80년만에 금녀의 벽 허물어

개장 이후 58년간 백인 남성들의 사교장

1990년 론 타운센드 흑인 최초 회원 가입

소렌스탐 등 여성 회원수 7명 이상 추정

오거스타 내셔널GC 여성 1호 회원 콘돌리자 라이스 전 미국 국무장관. 연합뉴스

‘골프황제’ 타이거 우즈(미국)도 당시 “오거스타 내셔널GC의 결정은 골프에 적잖은 영향을 미칠 것 같다”며 반겼었다.