[여기는 오거스타] 작년 총상금 2100만 달러, 올해는…3라운드 때 최종액 발표
방송 중계료·입장권 판매·기념품 판매금 등으로 책정
마스터스 상금은 일반적인 투어 대회와는 다르게 운영된다.
기업이 타이틀 스폰서를 맡는 다른 대회와 달리 오거스타 내셔널GC 단독 주최로 열리기 때문이다. 코스에 광고 보드가 하나도 없는 것은 바로 그런 이유에서다.
상금 규모는 매년 다르다. 해당연도 기념품 및 식음료, 중계권, 입장권 판매 등 각종 수입에 따라 그 규모가 정해진다. 상금액은 3라운드 도중에 발표되는 게 관례다.
최근 4년간 총상금액은 매년 늘어나는 추세다. 2022년 1500만 달러, 2023년 1800만 달러, 2024년 2000만 달러, 작년에는 2100만 달러였다. 올해 상금액도 이란과의 전쟁에도 불구하고 더 늘어날 것으로 예상된다.
상금 배분 방식은 PGA투어 분배표를 기반으로 하되 약간의 차이가 있다. 대략적인 구조는 우승은 총상금액의 18~20%, 2위는 10~11%, 3위는 6~7%다.
이에 따라 작년 대회에서 커리어 그랜드슬램을 달성한 로리 매킬로이(북아일랜드)는 420만 달러(약 60억 원)의 상금을 획득했다.
컷 탈락자 선수들에게도 참가 보상 개념으로 소액의 위로 상금을 지급한다.
이렇듯 상금이 대폭 늘어나게 된 배경은 사우디 국부펀드(PIF)가 후원하는 LIV 골프의 등장, 다른 메이저 대회의 상금 상승률, 그리고 글로벌 시청률 증가 등이 꼽힌다.
주관 방송사인 미국 CBS에 따르면 작년 대회 마지막날 중계방송 시청률은 전년 대비 33%나 증가한 1270만명이었다.
매킬로이가 저스틴 로즈(영국)와 연장전에서 극적인 승리를 거둬 골프 역사상 6번째로 커리어 그랜드슬램을 달성한 서사가 시청률 대폭 상승을 견인했다.
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
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