[여기는 오거스타] 작년 총상금 2100만 달러, 올해는…3라운드 때 최종액 발표

방송 중계료·입장권 판매·기념품 판매금 등으로 책정

2024년 마스터스 챔피언 스코티 셰플러가 작년 대회 우승으로 커리어 그랜드슬램을 달성한 로리 매킬로이에게 그린 재킷을 입혀주고 있다. AP연합뉴스

최근 4년간 총상금액은 매년 늘어나는 추세다. 2022년 1500만 달러,