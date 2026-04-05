[여기는 오거스타]마스터스는 ‘초대형 경제 엔진’…직간접 경제적 가치 수 조원
지역 경제 직접 효과 최대 2억 달러
노랑 바탕의 미국 대륙에 빨간 깃발 달랑 하나 꽂힌 마스터스 로고가 보여 주는 힘은 대단하다.
마스터스 토너먼트는 단순한 골프 대회를 넘어, 개최지와 골프 산업 전반에 막대한 경제적 효과를 가져다 주는 대표적 스포츠 이벤트다.
먼저 개최지 지역경제 활성화에 엄청난 기여를 한다. 골프장 소재지인 인구 20만명의 미국 조지아주 오거스타시는 마스터스로 1년을 먹고 산다는 말이 나올 정도다.
대회가 개최되는 마스터스 주간에 수십만 명이 오거스타를 방문한다. 호텔, 항공, 렌터카, 레스토랑 매출이 급증한다. 숙박료는 평소 대비 3~5배까지 치솟는다. 대부분 주민들은 대회 기간 집을 렌탈해주고 해외 여행을 떠난다.
마스터스로 인한 직접적 지역 경제 효과는 1억~2억 달러(한화 약 1300억~2600억 원) 로 추정된다. 대회 기간 임시 고용(캐디, 보안, 운영요원, 서비스직)이 대폭 증가, 지역 중소상공인 매출까지 더하면 그 규모는 더 커진다.
골프 산업에 미치는 영향력 또한 엄청나다. 골프 장비 판매 증가, 골프 관광 활성화 등으로 이어진다. 우승을 누가 하느냐에 따라 파급 효과는 달라진다. ‘골프황제’ 타이거 우즈(미국)가 우승했을 때 전 세계 골프 산업이 이른바 ‘타이거 붐’ 효과를 톡톡이 봤던 게 그 방증이다.
여기에 오거스타 도시 브랜드 가치 상승, 미국 남부 관광 이미지 강화, 스포츠 관광 산업 모델로 활용, 골프 관광 활성화, 그리고 글로벌 광고 및 브랜드 효과 등 간접효과까지 더하면 마스터스의 경제적 가치는 매년 수 조원에 이른다는 분석이다.
한 마디로 마스터스는 오거스타라는 작은 도시를 너머 전세계 골프 산업을 움직이는 초대형 ‘경제 엔진’이라 해도 과언이 아니다.
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
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