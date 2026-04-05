[여기는 오거스타]타이거 우즈 특수는 사라졌지만…92명의 ‘골프 명인’이 펼치는 지상 최대 골프쇼 ‘마스터스’ 9일 개막

올 한국 선수 김시우·임성재 2명 출전

출전 조건 20가지 중 한 가지 충족해야

타이거 우즈, 교통 사고 여파로 불참

2020년 대회에서 공동 2위에 입상해 한국인 마스터스 최고 성적 기록을 보유한 임성재. KPGA

김시우. AFP연합뉴스

지난달 28일 미국 플로리다주 주피터 아일랜드에서 약물 복용이 의심되는 자동차 전복 교통 사고를 낸 뒤 경찰에 체포된 타이거 우즈. AP연합뉴스

‘명인열전’으로 불리는 미국프로골프(PGA)투어 시즌 첫 메이저대회 마스터스 토너먼트가 오는 9일(현지시간) 미국 조지아주 오거스타의 오거스타 내셔널GC에서 개최된다.



구성 보비 존스(미국)가 1934년에 ‘오거스타 내셔널 인비테이션 토너먼트’를 처음 개최한 이후 올해로 90회째다.



1939년에 마스터스로 대회명이 바뀌면서 전 세계 모든 남자 골프 선수들이 동경하는 꿈의 무대로 자리 잡았다. 하지만 출전 조건이 까다로워 오거스타를 한 차례도 밟지 못한 채 필드를 떠난 선수들이 부지기수다.



마스터스는 4대 메이저대회 중에서 출전 선수가 가장 적다. 1962년 대회 때 109명으로 가장 많았다. 1966년 이후에는 100명을 넘긴 적이 없다. 1985년에는 역대 최소인 77명에게만 출전 기회가 주어졌다. 올해는 92명이 오거스타 내셔널GC를 밟을 것으로 보인다.



매월 4월 둘 째주에 열리는 마스터스에 출전하기 위해서는 오거스타 내셔널GC가 정한 20개 출전 조건 중 한 가지를 충족해야 한다.



먼저 역대 마스터스 챔피언에게는 평생 출전권이 주어진다. 오는 9일(현지시간) 개막하는 올해 대회 출전자 명단에 앙헬 카브렐라(아르헨티나), 프레드 커플스(미국), 비제이 싱(피지) 등 올드 스타들이 이름을 올리게 된 이유다.



5차례 우승이 있는 타이거 우즈(미국)도 올해 대회에 출전한다는 전망이 우세했다. 하지만 최근 자동차가 전복되는 교통사고 직후 약물 복용 혐의로 체포됐다가 보석으로 풀려나면서 활동 중단을 선언한 상태라 불참이 확실시된다.



디오픈과 US오픈, PGA 챔피언십 등 메이저 대회에서 최근 5년간 우승한 선수에게도 출전권이 주어진다. ‘제5의 메이저’ 더플레이어스 챔피언십 우승자에게는 3년간 출전 자격이 있다.



전년도 메이저 대회 상위 입상자, 최근 1년간 PGA투어 일반 대회 우승자, 연말 또는 마스터스 직전 대회이 발레로 텍사스오픈까지 세계랭킹 50위 이내 선수 등에게도 출전 자격이 있다.



올해도 LIV골프에서 활동하는 선수들도 다수 출전한다. 더스틴 존슨, 패트릭 리드(이상 미국), 세르히오 가르시아(스페인), 찰 슈워젤(남아공) 등이 역대 우승자 자격으로 출전한다. 3차례나 그린 재킷을 입은 필 미켈슨(미국)은 가족의 건강을 이유로 불참한다.



오거스타 내셔널GC는 아마추어 선수들에게도 출전 기회를 준다. 전년도 US아마추어 챔피언십 1위와 2위, 브리티시 아마추어 챔피언, 아시아태평양 아마추어 챔피언, 라틴아메리카 아마추어 챔피언, 미국 미드 아마추어 챔피언 등이다.



마스터스에 처음 출전한 한국 선수는 1973년 대회에 출전한 한장상이다. 그 이후 30년간 출전이 없다가 2003년에 최경주가 오거스타를 밟은 이후 한 해도 거르지 않고 적게는 1명, 많게는 4명까지 출전하고 있다. 최경주는 2014년까지 12년 연속 마스터스에 출전했다. 한국인 최다 출전이다.



올해 대회 한국 선수는 임성재와 김시우 2명만 출전한다. 임성재는 작년 투어 챔피언십 진출자, 김시우는 세계랭킹 50위 이내에 들어 출전이 확정됐다. 올해로 7년 연속 출전인 임성재는 첫 출전이었던 2020년 대회서 공동 2위에 입상했다. 2021년에 마쓰야마 히데키(일본)가 우승하기 전까지는 아시아 출신 최고 성적이었다.



정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ ‘명인열전’으로 불리는 미국프로골프(PGA)투어 시즌 첫 메이저대회 마스터스 토너먼트가 오는 9일(현지시간) 미국 조지아주 오거스타의 오거스타 내셔널GC에서 개최된다.구성 보비 존스(미국)가 1934년에 ‘오거스타 내셔널 인비테이션 토너먼트’를 처음 개최한 이후 올해로 90회째다.1939년에 마스터스로 대회명이 바뀌면서 전 세계 모든 남자 골프 선수들이 동경하는 꿈의 무대로 자리 잡았다. 하지만 출전 조건이 까다로워 오거스타를 한 차례도 밟지 못한 채 필드를 떠난 선수들이 부지기수다.마스터스는 4대 메이저대회 중에서 출전 선수가 가장 적다. 1962년 대회 때 109명으로 가장 많았다. 1966년 이후에는 100명을 넘긴 적이 없다. 1985년에는 역대 최소인 77명에게만 출전 기회가 주어졌다. 올해는 92명이 오거스타 내셔널GC를 밟을 것으로 보인다.매월 4월 둘 째주에 열리는 마스터스에 출전하기 위해서는 오거스타 내셔널GC가 정한 20개 출전 조건 중 한 가지를 충족해야 한다.먼저 역대 마스터스 챔피언에게는 평생 출전권이 주어진다. 오는 9일(현지시간) 개막하는 올해 대회 출전자 명단에 앙헬 카브렐라(아르헨티나), 프레드 커플스(미국), 비제이 싱(피지) 등 올드 스타들이 이름을 올리게 된 이유다.5차례 우승이 있는 타이거 우즈(미국)도 올해 대회에 출전한다는 전망이 우세했다. 하지만 최근 자동차가 전복되는 교통사고 직후 약물 복용 혐의로 체포됐다가 보석으로 풀려나면서 활동 중단을 선언한 상태라 불참이 확실시된다.디오픈과 US오픈, PGA 챔피언십 등 메이저 대회에서 최근 5년간 우승한 선수에게도 출전권이 주어진다. ‘제5의 메이저’ 더플레이어스 챔피언십 우승자에게는 3년간 출전 자격이 있다.전년도 메이저 대회 상위 입상자, 최근 1년간 PGA투어 일반 대회 우승자, 연말 또는 마스터스 직전 대회이 발레로 텍사스오픈까지 세계랭킹 50위 이내 선수 등에게도 출전 자격이 있다.올해도 LIV골프에서 활동하는 선수들도 다수 출전한다. 더스틴 존슨, 패트릭 리드(이상 미국), 세르히오 가르시아(스페인), 찰 슈워젤(남아공) 등이 역대 우승자 자격으로 출전한다. 3차례나 그린 재킷을 입은 필 미켈슨(미국)은 가족의 건강을 이유로 불참한다.오거스타 내셔널GC는 아마추어 선수들에게도 출전 기회를 준다. 전년도 US아마추어 챔피언십 1위와 2위, 브리티시 아마추어 챔피언, 아시아태평양 아마추어 챔피언, 라틴아메리카 아마추어 챔피언, 미국 미드 아마추어 챔피언 등이다.마스터스에 처음 출전한 한국 선수는 1973년 대회에 출전한 한장상이다. 그 이후 30년간 출전이 없다가 2003년에 최경주가 오거스타를 밟은 이후 한 해도 거르지 않고 적게는 1명, 많게는 4명까지 출전하고 있다. 최경주는 2014년까지 12년 연속 마스터스에 출전했다. 한국인 최다 출전이다.올해 대회 한국 선수는 임성재와 김시우 2명만 출전한다. 임성재는 작년 투어 챔피언십 진출자, 김시우는 세계랭킹 50위 이내에 들어 출전이 확정됐다. 올해로 7년 연속 출전인 임성재는 첫 출전이었던 2020년 대회서 공동 2위에 입상했다. 2021년에 마쓰야마 히데키(일본)가 우승하기 전까지는 아시아 출신 최고 성적이었다.정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지