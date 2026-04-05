트럼프 제시한 ‘데드라인’ 임박에도…미국·이란 ‘치킨게임’ 최고조

트럼프 “지옥문 열릴 것…무능한 군 지도자들 사라져”

갈리바프 이란 국회 의장 “미국 납세자들 주유소에서 대가 치를 것” 홍해 봉쇄도 압박

이란, 미군 전투기 격추…조종사 1명 행방불명

도널드 트럼프 미국 대통령. 연합뉴스

“내가 이란에 (미국의 종전 요구안에) 합의하거나 호르무즈 해협을 개방하기까지 열흘을 줬던 때를 기억하라”며

애초 지난달 27일을 이란과의 합의 ‘데드라인’으로 제시하며 그 이후 이란의 발전소를 폭격하겠다고 밝혔다가 이를 이달 6일로 연장한 바 있다.

오늘 아침 트럼프 대통령과 통화한 뒤 이란 정권이 호르무즈 해협 통행을 계속 방해하고 외교적 해결을 거부할 경우 대통령이 압도적인 군사력을 사용할 것이라는 확신을 하게 됐다”고 적었다. 그는 이어

전 세계 석유, 액화천연가스, 밀, 쌀, 비료의 수송량 가운데 바브엘만데브 해협을 통과하는 비율이 얼마나 되나? 해협을 통과하는 물동량이 가장 많은 나라와 회사는 어디인가?”라고 적었다.

호르무즈 해협을 사실상 봉쇄한 데 이어 바브엘만데브 해협 봉쇄에도 나설 수 있음을 경고한 것으로 보인다.

예멘의 친이란 무장 정파 후티 반군도 걸프 지역 국가들이 미국과 이스라엘을 도와 참전할 경우 바브엘만데브 해협 봉쇄에 나설 수 있다고 경고한 바 있다.

미군은 수색·구조용 헬기 HH-60G(블랙호크) 등을 투입해 조종사 1명을 구조했다. 하지만 나머지 1명은 행방불명된 상태다. 지난 2월 28일 이란의 공격으로 미군 전투기가 이란 영토 내에 추락하고 미군이 실종된 사례는 처음이다.

현재 미국과 이란 양국은 모두 실종 미군을 찾기 위해 수색 작전을 벌이고 있다.