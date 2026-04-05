안동 병산서원 진입로…“5월부터 흙 먼지 날리지 않는다”

관광객·주민 불편 해소하고 쾌적한 도로 환경 조성 위해 포장 공사하기로



병산서원 전경. 안동시 제공



경북 안동시는 풍천면 병산리 일원의 병산서원 진입도로(군도 5호선) 확포장 공사 시행에 따라 해당 구간의 차량 통행을 일시 제한한다고 5일 밝혔다.



이번 통행 제한은 병산서원을 찾는 관광객과 지역 주민의 오랜 불편을 해소하고 쾌적한 도로 환경을 조성하기 위해 추진되는 포장 공사에 따른 조치다.



그동안 병산서원 진입도로는 일부 구간이 비포장 상태로 남아 있어 건조한 날씨에는 먼지가 발생하고 우천 시에는 노면 상태가 급격히 악화되는 등 이용자들의 불편이 지속돼 왔다.



이에 안동시는 도로 이용 불편 해소를 위해 정비 사업을 추진해 왔으며 지난 2025년 국가유산청으로부터 현상변경 허가를 받아 이번 공사를 본격적으로 시행하게 됐다.



공사 및 통행 제한 구간은 풍천면 병산리 167번지부터 14-9번지 일원까지다. 안전한 포장 작업과 원활한 중장비 운용을 위해 6일부터 30일까지 통행이 제한된다.



다만 공사 진행 상황에 따라 22일부터는 대형 차량과 건설기계를 제외한 이륜차 등 일반 차량과 보행자의 통행은 가능할 것으로 보인다.



병산서원은 도산서원과 함께 안동을 대표하는 서원으로 유네스코 세계유산에 등재돼 있다. 배산임수 및 한국 건축의 철학을 뚜렷하게 보여주는 건축물 중 하나로 근래에는 만대루를 비롯한 건축물과 주변 풍경의 아름다움으로 이름이 높다.



안동시 관계자는 “이번 공사는 세계문화유산인 병산서원의 접근성을 높이고 도로 이용자의 안전을 확보하기 위한 과정”이라며 “공사 기간 중 통행 제한으로 인한 불편이 예상되는 만큼 시민과 관광객 여러분의 적극적인 이해와 협조를 부탁드린다”고 당부했다.



안동=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 경북 안동시는 풍천면 병산리 일원의 병산서원 진입도로(군도 5호선) 확포장 공사 시행에 따라 해당 구간의 차량 통행을 일시 제한한다고 5일 밝혔다.이번 통행 제한은 병산서원을 찾는 관광객과 지역 주민의 오랜 불편을 해소하고 쾌적한 도로 환경을 조성하기 위해 추진되는 포장 공사에 따른 조치다.그동안 병산서원 진입도로는 일부 구간이 비포장 상태로 남아 있어 건조한 날씨에는 먼지가 발생하고 우천 시에는 노면 상태가 급격히 악화되는 등 이용자들의 불편이 지속돼 왔다.이에 안동시는 도로 이용 불편 해소를 위해 정비 사업을 추진해 왔으며 지난 2025년 국가유산청으로부터 현상변경 허가를 받아 이번 공사를 본격적으로 시행하게 됐다.공사 및 통행 제한 구간은 풍천면 병산리 167번지부터 14-9번지 일원까지다. 안전한 포장 작업과 원활한 중장비 운용을 위해 6일부터 30일까지 통행이 제한된다.다만 공사 진행 상황에 따라 22일부터는 대형 차량과 건설기계를 제외한 이륜차 등 일반 차량과 보행자의 통행은 가능할 것으로 보인다.병산서원은 도산서원과 함께 안동을 대표하는 서원으로 유네스코 세계유산에 등재돼 있다. 배산임수 및 한국 건축의 철학을 뚜렷하게 보여주는 건축물 중 하나로 근래에는 만대루를 비롯한 건축물과 주변 풍경의 아름다움으로 이름이 높다.안동시 관계자는 “이번 공사는 세계문화유산인 병산서원의 접근성을 높이고 도로 이용자의 안전을 확보하기 위한 과정”이라며 “공사 기간 중 통행 제한으로 인한 불편이 예상되는 만큼 시민과 관광객 여러분의 적극적인 이해와 협조를 부탁드린다”고 당부했다.안동=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지