주승용 전 국회부의장, 김영록 선대위 상임고문으로 합류
김영록 캠프, 주승용 합류로 조직 탄탄해져
“전남 동부권 지지세 확산 큰 힘 될 것”
주 전 부의장, 고흥 출신 여수을 대표 정치인
주승용(사진) 전 국회부의장이 김영록 더불어민주당 전남광주특별시장 예비후보 캠프에 합류했다.
김 후보 측 탄탄캠프는 “여수에서 4선을 지낸 주승용 전 국회부의장이 선대위 상임고문으로 합류했다”고 5일 밝혔다.
주 전 부의장은 고흥 출신으로, 17~20대까지 여수을 지역구에서 4번 연속 당선된 바 있다. 20대 국회 후반기에는 국회 부의장을 역임했다. 김 예비후보와는 광주일고 동문이다.
주 전 부의장은 “김 후보야말로 전남 동부권 나아가 전남광주특별시의 미래를 믿고 맡길 수 있는 유일한 준비된 통합시장”이라며 “지역발전과 함께 특별시민들의 삶을 바꾸려는 김 후보의 노력에 힘을 보태기로 했다”고 밝혔다.
김 후보 측 관계자는 “주 전 부위원장은 통합으로 새롭게 출범하는 특별시가 원활하게 출범하려면 행정을 잘 아는 전문가가 맡아야 하는데 그 적임자가 김영록이라고 판단한 것 같다”며 “전남 동부권 지지세 확산에 큰 힘이 될 것”이라고 말했다.
무안=김영균 기자 ykk222@kmib.co.kr
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