이란, 호르무즈 이어 바브엘만데브 해협 봉쇄하나
이란 의회 의장이 바브엘만데브 해협 봉쇄를 우회적으로 시사했다. 그는 미국과 이스라엘을 상대로 조롱과 협박 메시지를 내놓고 있다.
모하마드 바게르 갈리바프 의장은 지난 3일 밤(현지시간) 엑스(X)에 “전 세계 석유, 액화천연가스, 밀, 쌀, 비료의 수송량 가운데 바브엘만데브 해협을 통과하는 비율이 얼마나 되나? 해협을 통과하는 물동량이 가장 많은 나라와 회사는 어디인가?”라고 적었다.
이 글은 이란 이슬람혁명수비대(IRGC)가 호르무즈 해협을 사실상 봉쇄한 데 이어 바브엘만데브 해협 봉쇄에도 나설 수 있음을 우회적으로 경고한 것이라는 해석이 나온다.
예멘과 지부티 사이의 바브엘만데브 해협은 수에즈 운하 항로의 관문인 홍해 남단 입구로 세계 해상 원유 물동량의 10% 이상이 통과한다. 호르무즈 해협은 20%를 차지한다.
예멘의 친이란 무장정파 후티 반군도 걸프 지역 국가들이 미국과 이스라엘을 도와 참전할 경우 바브엘만데브 해협 봉쇄에 나설 수 있다고 경고했다.
후티 반군은 지난달 28일 이스라엘을 향해 미사일을 발사하며 참전했다.
신지호 기자 pss@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사